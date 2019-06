Bad Belzig/Beelitz

Am Dienstag setzt Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) seinen Bürgerdialog „Zur Sache, Brandenburg“ in Beelitz fort. Zuvor ist die Landesregierung Brandenburg in Bad Belzig zu Gast. Mit der Beratung beschließt sie die Reihe „ Kabinett vor Ort“.

Beim Treffen mit Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) und seinen Fachbereichsleitern stehen vor allem die Regionalentwicklung und die Umsetzung des novellierten Kita-Gesetzes zur Diskussion, heißt es vorab. Potsdam-Mittelmark spiegelt nach Einschätzung der Staatskanzlei demnach wie kaum ein anderer brandenburgischer Landkreis die vielfältigen Entwicklungen: Der Kreis vereint einwohnerstarke Umlandgemeinden von Berlin oder Potsdam genauso wie ländlich geprägte Orte im Hohen Fläming oder die Region um Beelitz mit ihren zahlreichen Spargelhöfen.

Ländlicher Raum im Fokus

„Deshalb spielt die Zukunft der ländlichen Räume eine besondere Rolle bei dem Treffen. Damit zusammenhängende Themen sind der Ausbau der Digitalinfrastruktur, die Bahnverbindungen sowie die Ergänzung der Angebote zur Kinderbetreuung“, heißt es in der Ankündigung.

Infrastrukturministerin Kathrin Schneider ( SPD) und Finanzminister Christian Görke ( Die Linke) werden dann noch Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) im Rathaus Bad Belzig einen Arbeitsbesuch abstatten. Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer ist mit Unternehmern im Technologie- und Gründerzentrum „ Fläming“ verabredet, um die Integration von ausländischen Arbeitnehmern zu erörtern.

Abends dann Bürgerdialog

Ab 19 Uhr können dann die Einwohner von Beelitz und Umgebung im Deutschen Haus, Berliner Straße 18, mit Dietmar Woidke und Bürgermeister Bernhard Knuth ins Gespräch kommen, über aktuelle Fragen der Landespolitik diskutieren oder berichten, wie sich diese in den vergangenen Jahren auf das Leben vor Ort ausgewirkt hat.

„Ich bin schon neugierig auf den frisch sanierten einstigen Ballsaal im `Deutschen Haus`, dessen Sanierung das Land unterstützt hat“, so der Regierungschef. „Aber am meisten freue ich mich auf die Begegnung mit den Bewohnern der berühmten Spargelstadt. Wir werden sicher viele spannende Themen diskutieren. Der Landkreis mit seinen vielfältigen Orten nah und fern von Berlin viele interessante Anknüpfungspunkte für einen solchen Dialog.“ Es ist die mittlerweile 18. Veranstaltung dieser Reihe.

Hier der MAZ-Bericht von der Veranstaltung in Ludwigsfelde.

Bürgermeister betont Kooperation

„Wir in Beelitz haben in den letzten Jahren in vielen Bereichen hervorragend mit dem Land zusammenarbeiten können und dabei ist viel Gutes entstanden“, unterstreicht Bürgermeister Bernhard Knuth.

Es können auch kontroverse Themen diskutiert werden – zum Beispiel, wie man die Energiewende verträglich und vor allem im Einvernehmen mit Kommunen und Bürgern erreichen kann.

Einlass im Deutschen Haus ist ab 18.15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von René Gaffron