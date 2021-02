Digitaler Wegweiser: Der Hohe Fläming von A wie Apfelsaft bis Z wie Zelten

Wiesenburg

Das Waldparadies von Klaus Herrmann und Marlies Langrock lockt seit 2017 nach Borkheide. Dort lässt sich Natur aktiv genießen. Wer will, kann dort sogar über den Dingen schweben und in hängenden Zelten übernachten. Die Trägergurte sind an Bäumen festgemacht.

Die Offerte ist hier und da noch Geheimtipp. Darauf lässt sich schließen, wenn ausgerechnet ein Fläming-Fan wie Dorothee Bornath diese gerade erst entdeckt hat. Anlass war die Erstellung des interaktiven Wegweisers. Er soll helfen beim „Ankommen, Mitmachen und nachhaltig leben“ im Raum Bad Belzig, Brück, Niemegk, Treuenbrietzen, Wiesenburg und Ziesar. Immerhin 40 Offerten sind jetzt schon in der Rubrik Freizeit und Tourismus gelistet. Insgesamt dürften es schon bald 200 sein.

Digitale Karte und noch mehr

Diese digitale Karte bleibt – neben einem Image-Film, fortgeführten Stammtischrunden alle 14 Tage und der gestärkten Fläming-aktiv-Bewegung – nach zwei Jahren vom Projekt „Neuland-Gewinner Hoher Fläming“. Die langjährige Wiesenburger Bürgermeisterin Barbara Klembt hatte 50.000 Euro für zwei Jahre bei der Robert-Bosch-Stiftung eingeworben. Vor allem aber auch sich persönlich dafür eingesetzt, einerseits die Einheimischen für zunehmend neue Bewohner aufzuschließen und andererseits die Zugezogenen für lokale Besonderheiten zu sensibilisieren.

Dorothee Bornath präsentiert den digitalen Wegweiser: „Ankommen, Mitmachen und nachhaltig leben“. Er ist in der zweijährigen Initiative "Neuland Hoher Fläming" entstanden. Quelle: René Gaffron

Immer wieder gefragt: Ein Überblick über wichtige Adressen, Aktivitäten und Ansprechpartner –von Sachen für den Alltag wie Einkauf und Kinderbetreuung über Möglichkeiten des Engagements oder des Ausleihens bis hin zu Sport-, Kultur- und Freizeittipps. Dazu konnte der 2009 erstellte „Wegweiser für nachhaltiges Leben“, eine Internetplattform der Lokalen Aktionsgruppe Fläming/Havel aktualisiert werden.

Moderne ausbaufähige Technik

Sie war seinerzeit gedacht, regionale, ökologische Produkte und Angebote zu finden, sowie Anregungen und Informationen zu umweltfreundlichem Leben zu erhalten. Diese Seite wurde nun weiter entwickelt und ausgebaut. „Mit zukunftsfähiger Technik, nicht als Insellösung, sondern vernetzt mit anderen Datenbanken wie beispielsweise Tourismus Marketing Brandenburg unddie Bad Belzig App“, heißt es.

Reichlich ein halbes Jahr haben Datenerfassung und -verarbeitung gedauert. Beteiligt waren und sind Heiko Bansen und Kathrin Rospek von der LAG Fläming/Havel), die weiter die Redaktion übernehmen. Dazu Dorothee Bornath (von Neuland Hoher Fläming) und Nele Nopper von (Smart Village e. V.). Für das Design sorgte Anja Muchow unddie technische Lösung lag in Händen von Philipp Willimzig, (Smart Village Solutions), der auch die Bad Belzig App programmiert hat.

„Corona-bedingt und passend zum Vorhaben, wurde praktisch nur online und in Videokonferenzen gearbeitet. Schon das organisationsübergreifendes Team war vielfältig - ein bisschen wie der Fläming“, schätzt Dorothee Bornath ein. Was Datenbanken alles können könnten und worauf sich die Beteiligten zur Überschaubarkeit, aus Technik- und Kosten-Gründen geeinigt haben, findet jedenfalls positives Echo. Der Wegweiser lebt davon, dass es von Anbietern bestückt und gepflegt werden kann und somit aktuell bleibt.

Analoge Angebote online gelistet

„Als ’Neue’ im Fläming und bei meiner Arbeit für Smart Village e.V. habe ich selbst bemerkt, dass es schwierig war, einen Überblick zu bekommen über die vielen Initiativen hier“,sagt Nele Nopper. „Wir haben eine Lösung entwickelt, die sowohl digital-affine abholt, als auch lang bestehende Initiativen und ganz “analoge” Angebote sichtbar macht“.

Nele Nopper vom Verein "Smart Village". Sie sorgt mit für Orientierung im Hohen Fläming. Quelle: Josephine Mühln

Die besondere lokale Note bekommt die Datenbank mit der Rubrik „Gesichter des Flämings“. Einheimische und Zugezogene beschreiben ihre Beziehung zur (Wahl-) Heimat, erklären ihr Engagement für den Hohen Fläming und geben einen Insider-Tipp. Die Fläming-Buchen bei Medewitz besucht demnach LAG-Geschäftsführer Heiko Bansen als passionierter Wanderer sehr gern.

Von René Gaffron