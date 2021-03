Digitalisierung: 197 neue Laptops für Distanzunterricht in Bad Belzig 

Bad Belzig

Ein Transporter vollgepackt mit Notebooks, Taschen, Computermäusen und USB-Sticks aus Potsdam lieferte am Donnerstag lang ersehnte Unterstützung in puncto Digitalisierung des Schulalltags zur Albert-Baur-Halle in Bad Belzig.

„Unsere technische Ausstattung ist ja schon gut. Aber zuhause sind viele Kinder auf die Geräte ihrer Eltern angewiesen. Das kollidiert mit dem Homeoffice“, sagt Ingo Wagner, der nun fünf Geräte mit in die Dippmannsdorfer Grundschule nimmt. Zu jedem Paket gehört das Gerät mit CD-Rom-Laufwerk, eine Tasche, Computermaus und USB-Stick.

An der Albert-Baur-Halle wurden am Donnerstag 197 Notebooks für Schüler in Bad Belzig geliefert. Quelle: Natalie Preißler

Für die Krause-Tscheschog-Oberschule gibt es 43 Pakete und für die Grundschule „Geschwister Scholl“ insgesamt 149. Macht in Summe 197 mobile Endgeräte, die vor allem den finanzschwachen Familien nach den Osterferien leihweise für den Distanzunterricht zur Verfügung stehen sollen.

„Die 43 Geräte werden an der Oberschule vor allem an jene Schüler ausgegeben, die vorher mit dem Handy den Distanzunterricht stemmen mussten“, erklärt Schulleiter Alexander Ulbrich. Über den Schulsozialfonds hatte die Grundschule „Geschwister Scholl“ nebenan bereits 100 Tablets für eine bessere Beschulung im Einsatz. Mit den 149 weiteren Laptops seien die über 400 Schüler nun noch besser versorgt. 25 Tablets standen zwischenzeitlich an der Oberschule für die Nutzung bereit.

Die Ware wird vom Bad Belziger Bürgermeister Roland Leisegang (Mitte) in Augenschein genommen. Quelle: Natalie Preißler

Der Auftrag für die jetzt eingetroffenen Laptops ging bereits am 14. Dezember 2020 raus. Die Lieferung verzögerte sich, da Teile dem Hersteller nicht zugeliefert werden konnten. Gefühlt brauche ja aktuell die ganze Welt mobile Endgeräte fürs Homeschooling, so Leisegang am Rande. Nun ist die Ware für insgesamt knapp 121.785 Euro dort, wo sie dringend gebraucht wird. Tablets und Laptops sind nicht nur an den Grund- und Oberschulen nützlich. Auch das Bad Belziger Fläming-Gymnasium konnte sich mit ein bisschen Glück bei einer Gewinn-Aktion kurz vor Weihnachten über 30 Tablets freuen.

Doch ohne gute Internetverbindung in Schule und Zuhause wird das Lernen trotz neuer Geräte nicht einfacher. Auch deshalb wurden 219.000 Euro für die Datenverkabelung zum Beispiel der Oberschule in Bad Belzig beantragt. Die Wartung der bereits installierten Techniken wie Whiteboards oder Beamer übernehmen indes Experten.

„Die Geräte werden den Schülern per Leihvertrag ausgegeben“, erklärt Bürgermeister Roland Leisegang. In Ferienzeiten würden diese zum Beispiel mit nötigen Updates auf den neuesten Stand gebracht. Insgesamt hat die Stadt Bad Belzig im Rahmen des Digitalpakts Schule des Ministeriums für Bildung Jugend und Sport im Land Brandenburg über 500.000 Euro an Fördermitteln für die Digitalisierung der Schulen akquiriert. Noch bis 2024 sollen offene Gelder in die Digitalisierung der Schulen in und um Belzig fließen.

Von Natalie Preißler