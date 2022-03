Dippmannsdorf

Bei der Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf steht ein Jubiläum bevor. Im kommenden Jahr soll das 90-jährige Bestehen der Feuerwehr gefeiert werden. In welchem Rahmen hängt nach Aussage des Ortswehrführers Philipp Rettig von der Entwicklung der Covid-19 Pandemie ab. Unbeachtet wird das Jubiläum der Wehr jedenfalls auf keinen Fall bleiben, egal ob es klein oder groß gefeiert wird.

Ortswehrführer Philipp Rettig. Quelle: Bärbel Kraemer

Als Gründungsjahr der Feuerwehr, auf das sich die Kameraden beziehen, ist 1933 schriftlich belegt. „Wir glauben aber, dass unsere Feuerwehr bereits Mitte der 1920er Jahre gegründet wurde“, sagt der Ortswehrführer und ergänzt, dass schriftliche Belege dazu jedoch fehlen.

Als 1933 zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Dippmannsdorf geschritten wurde, gehörte eine alte Handdruckspritze, Baujahr 1861, zur Ausstattung der Wehr. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte der Landwirt Gustav Rettig, der Urgroßvater von Philipp Rettig.

Die Fahrzeugflotte der Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf vor dem Gerätehaus in der Freibadstraße. Quelle: Janic Habedank

1953 wurde das alte Spritzenhaus aus dem Gründungsjahr abgerissen. An gleicher Stelle baute man zwischen Friedhof und Dorfteich ein neues und doppelt so großes Gerätehaus mit Schlauchtrockenturm in freiwilliger Arbeit von den Dorfbewohnern.

„Die Waldbesitzer spendeten für den Neubau kostenlos je einen Baum“, berichtet Philipp Rettig. Heute gehört die Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf mit zu den leistungsstärksten Wehren der Stadt Bad Belzig.

Kameradschaft und Zusammenhalt zeichnen die Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf aus. Quelle: Bärbel Kraemer

Zusammenhalt und Kameradschaft zeichnen die Wehr aus. Der hervorragende Ausbildungsstand der Kameraden und die sehr gute Tageseinsatzbereitschaft machen sie zu einem unverzichtbaren Partner der Stadt. Aktuell gehören der Dippmannsdorfer Ortsfeuerwehr 28 aktive Mitglieder an. Darunter sechs Frauen.

45 Prozent der Einsatzkräfte sind Atemschutzgeräteträger

Einsatzbereit sind zwei Zugführer, drei Gruppenführer, 20 Truppführer und sechs Truppmänner. „Sie besitzen vielfach wichtige Zusatzqualifikationen, sind Maschinisten oder haben eine Ausbildung für die Technische Hilfeleistung“, sagt Rettig. Elf Kameraden der Einsatzabteilung sind außerdem Atemschutzgeräteträger. Das sind knapp 45 Prozent der Einsatzkräfte.

„Diese Kameraden verfügen über die regelmäßige Ausbildung und die gesundheitlichen Voraussetzungen für den Einsatz unter schwerem Atemschutz“, versichert Rettig. Jährlich absolvieren sie einen Trainingslauf in einer speziellen Übungsanlage im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises in Beelitz-Heilstätten.

Pokale und Urkunden von feuerwehrsportlichen Wettkämpfen sind im Stützpunkt ausgestellt. Quelle: Bärbel Kraemer

1993 konnte die Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf ein neues Domizil in der Freibadstraße beziehen. Das damals neue erbaute Feuerwehrgerätehaus verfügt über eine große Fahrzeughalle für die Einsatzfahrzeuge sowie über einen Schulungsraum mit Küchenzeile und sanitäre Anlagen.

Einmal im Jahr wird dorthin zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Auch um Nachwuchs zu werben - eine Strategie, die Früchte getragen hat. „Mittlerweile sind fast alle Kinder aus unserem Ort in der Feuerwehr“, berichtet der Ortswehrführer.

Der Nachwuchs beim Tag der offenen Tür. Quelle: Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf

Bevor er in diese Funktion wechselte, war Philipp Rettig über ein Jahrzehnt als stellvertretender Jugendwart selbst für die Nachwuchsarbeit mitverantwortlich. Damit diese so realitätsnah wie möglich erfolgen kann, hat sich ein Dippmannsdorfer Feuerwehrmann etwas besonderes einfallen lassen.

In unzähligen Stunden baute Dieter Zimmermann einen kindgerechten Löschanhänger für den Feuerwehrnachwuchs. Derselbe ist dem Löschfahrzeug der Einsatzabteilung nachempfunden und kommt bei Ausbildungszwecken zum Einsatz.

Lucas Wetzel, Lasse Hausig und Till Habedank vor dem kindgerechten Löschanhänger. Quelle: Bärbel Kraemer

Die Jugendfeuerwehr ist in eine kleine (6 bis 9 Jahre) und eine große Gruppe (10 bis 15 Jahre) aufgeteilt. „In der kleinen Gruppe werden auf spielerische Art und Weise Themen der Brandschutzerziehung behandelt“, sagt Rettig. Ab einem Alter von zehn Jahren ist der Wechsel in die große Gruppe möglich.

„Neben der Ausbildung in Fahrzeugkunde, Brand- und Löschlehre, sowie im richtigen Verhalten in Notlagen steht natürlich auch Spaß und Sport im Vordergrund“, erklärt der Ortswehrführer. Um die Jugendarbeit kümmern Lisa Laugks und Sören Nischan.

Feuerwehrleute sind Technikspezialisten. Quelle: Bärbel Kraemer

Zur Unterstützung und Förderung der Ortswehr inklusive der Jugendfeuerwehr gründete sich in Dippmannsdorf 2009 einen eigener Feuerwehrverein. Derselbe ist Ausrichter diverser Veranstaltungen im Dorf, vom Osterfeuer bis zum Paradieslauf.

Im zurückliegenden Jahr mussten die Kameraden der Ortsfeuerwehr Dippmannsdorf 35 mal ausrücken, in diesem Jahr bereits neunmal.

Je nach Art der Alarmierung stehen den Kameraden drei Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Ein Löschgruppenfahrzeug (LF) 10, ein Schlauchwagen (SW) 2000 und ein Mannschaftstransportwagen (MTW). „Wir sind damit technisch sehr gut ausgerüstet“, betont Ortswehrführer Philipp Rettig.

Rettig trat 1998 im Alter von zehn Jahren in die Dippmannsdorfer Feuerwehr ein und damit zugleich in die Fußstapfen seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters.

Ein Wunsch für die Feuerwehr

Nach seinem Wunsch für die Dippmannsdorfer Ortsfeuerwehr befragt, sagt er, dass an vorderster Stelle steht, dass immer alle Kameraden von den Einsätzen gesund zurückkehren. „Und ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin viele Kinder und Jugendliche für die Feuerwehrarbeit begeistern können und sie später in die Einsatzabteilung wechseln“.

Von Bärbel Kraemer