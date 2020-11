Dippmannsdorf

Kräftig auf die Bremse treten – das muss man ab sofort am Ortseingang Dippmannsdorf aus Brandenburg kommend. Von Tempo 100 muss wenige Meter nach dem Ortseingangsschild auf eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde reduziert werden. Im Winter nicht unbedingt ungefährlich. Und so richtig glücklich sind die Dippmannsdorfer trotz nun umgesetzter neuer Landesverordnung und womöglich mehr Sicherheit für die Schulkinder nicht mit dem Tempolimit.

In einer Stellungnahme gegenüber der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark sprach sich die Mehrheit des Ortsbeirates Dippmannsdorf gegen die Einrichtung einer Tempo-30-Zone vor der Kleinen Grundschule aus. „Durch das baulich zurückgesetzte Schulgebäude und den davor gelagerten Radweg sowie anderen Hinweisen zur Vorsicht war die mehrheitliche Meinung, dass Tempo 30 nicht dringend erforderlich ist“, erklärt Christian Knie, Ortsvorsteher von Dippmannsdorf.

Ausnahmefall nicht gegeben

Der Landkreis stellte ungeachtet dessen am 9. November die Beschilderung beidseitig vor der Grundschule auf. Das Tempolimit gilt von Montag bis Freitag zwischen 6 und 17 Uhr. Aus der Verkehrsbehörde heißt es dazu, dass „in diesem sensiblen Bereich der Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer auch ohne aufwendige Prüfung der Gefahrenlage und Unfallrate ermöglicht werden soll“. Sprich, bunte Warnsäulen und das fest installierte Radargerät fallen bei der Beurteilung nicht ins Gewicht.

Aber: „Im Ausnahmefall, wie etwa negative Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr oder eine Verkehrsverlagerung auf die Wohnnebenstraßen, kann auf Absenkung der Geschwindigkeit verzichtet werden“, teilte Heike Vierke-Eichler vom der Straßenverkehrsbehörde mit.

Bremsmanöver und Landesstraßentempo

Da die Grundschule Dippmannsdorf unmittelbar an der Bundesstraße 102 liegt und mehrere Zugänge hat, seien Gründe für den Ausnahmefall nicht erkennbar gewesen, heißt es weiter. Und auch die Geschwindigkeitsüberwachung durch den Blitzer bleibt von der Tempo-30-Zone unberührt, da diese vor dem Radarstandort wieder aufgehoben wird. Wer mit 50 passiert, ist also weiterhin auf der sicheren Seite, kein Foto zu bekommen.

Schuldirektor Ingo Wagner stand der Einrichtung der Geschwindigkeitsbegrenzung zunächst auch skeptisch gegenüber. Insbesondere, weil sowohl das Kollegium, als auch er selbst schon beobachtet hätten, wie Auto- und Lkw-Fahrer „in die Eisen gehen“ müssen, um von Tempo 100 auf dem Teilstück zwischen Ragösen und Dippmannsdorf, gleich hinter dem Ortseingangsschild bei Tempo 30 zu landen. „Für mich ist die logische Konsequenz, dass auf dieser Strecke im Gegenzug eine Maximalgeschwindigkeit von 70 angebracht ist“, so Wagner.

Die 30er-Zone begrüßt er indes. „Ich habe in den vergangenen Wochen häufiger erlebt, dass Bälle auf die Straße gerollt und die Kinder hinterher gelaufen sind. Da macht das Tempolimit natürlich Sinn“, sagt der Schuldirektor. Für den Verkehrsfluss hat es aktuell eher Staupotenzial. Sammeln sich doch so Schlangen von Pkws, die wie in Kolonne durch den Ort rollen.

Diskussion bei Facebook

Das Abbremsen und Beschleunigen ist für Ortsvorsteher Knie zum Beispiel auch ein akustischer Störfaktor, der „mehr Lärm mache, als mit 50 Kilometern pro Stunde durchzurollen“. In einer öffentlichen Diskussion der Facebook-Gruppe „Blitzer und Verkehr Bad Belzig/PM/P/ BRB“ teilen sich die Meinungen der Ortsansässigen. Die O-Töne reichen von „So ein Blödsinn!“ über „Na hoffentlich wird das auch regelmäßig kontrolliert.“ bis hin zu „Richtig so. Als ich dort zur Schule gegangen bin, wurde der Abschnitt nicht selten als Rennstrecke genutzt.“

Im Vordergrund steht bei allen Diskutanten und dem Für und Wider für den fließenden Verkehr dennoch die Sicherheit der Kinder. Und zumindest ihnen kann ein zusätzlicher Schutz für die Sicherheit vor ihrer Grundschule nur recht sein.

Von Natalie Preißler