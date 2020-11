Wiesenburg

Der digitale Wandel erfasst den Hohen Fläming. Ob und wie dazu der 5-G-Mobilfunkstandard beitragen wird, soll in einem Forum erörtert werden. Es findet nächste Woche online statt. Federführend lädt die Gemeinde Wiesenburg/Mark dazu ein.

Eigentlich hätte der Dialog mit den Bürgern bereits im März in der Kunsthalle über die Bühne gehen sollen. Doch ist er der ersten Welle der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen. Nunmehr kommen die Fachleute und Interessenvertreter trotzdem zusammen, um sich über das komplexe Thema auszutauschen. Die Runde wird teils live und teils mit zugeschalteten Gästen vom Team des Studios Wiesenburg in Mals Scheune produziert. Auf dessen Facebook-Kanal ist es möglich, die Debatte zu verfolgen und sich selbst zu beteiligen.

Fachleute in der Runde

Als Moderatorin wurde Lena Fichtner vom Netzwerk Zukunftsorte gewonnen. Dazu gehört auch das Coconat-Domizil auf dem Gutshof Klein Glien. „Wir wollen dafür sorgen, dass trotz Corona alle miteinander im Gespräch bleiben“, sagt sie. Anlass zum Diskurs geben unter anderem Überlegungen der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, im Raum Bad Belzig/ Wiesenburg eventuell Mobilität mit autonom fahrenden Bussen auszuprobieren. Sofern dies auf der neuen Funktechnik basiert, findet das nicht nur Zu-, sondern auch Widerspruch.

Lena Fichtner ist die Moderatorin des Forums über 5 G nächste Woche. Quelle: Privat

Ein Oktett bildet zunächst das virtuelle Podium: Karsten Gericke, Digitalbeauftragter des Kreises Potsdam-Mittelmark; Silvia Hennig, vom Verein Neuland 21 Klein Glien; André Göbel, Digitalagentur Brandenburg; Kurt J. G. Schmailzl von der Medizinischen Hochschule Brandenburg/Havel und Innovationsnetzwerker Wolfgang Rehak sowie Gemeindevertreter Johannaes Blatt ( Bündnis 90/Die Grünen ) aus Schmerwitz und Claus Wichmann aus Reetz für die Bürgerinitiative „Stop 5 G!“ Noch nicht benannt ist der Experte für Strahlenschutz.

Fragen vorab einreichen

Nach deren Austausch sollen Fragen beantwortet werden, die bereits vorab eingereicht werden. Spontan soll es dann in einem dritten Teil des Treffens noch möglich sein, sich einzubringen. „Wir wollen umfang- und facettenreich informieren“, bekräftigt der gastgebende Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). Das war sein Versprechen, als die 5-G-Gegner im Parlament ihre Bedenken vorgetragen haben.

Livestream am 25. November, 19 Uhr: www.facebook.com/flaemingbewegt; Fragen per E-Mail an: Miteinanderreden.gemeinde@Wiesenburgmark.de

Von René Gaffron