Bad Belzig

Es gibt einen Grund zum Optimismus, findet Barbara Ral. „Jugendliche stehen den erneuerbaren Energien allgemein und den Windrädern speziell eher aufgeschlossen gegenüber“, sagt die Klimamanagerin des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Sie bietet regelmäßig Bildungsangebote an, einschließlich Führungen zu den Anlagen in Feldheim. Das Dorf versorgt sich seit Jahren über regenerative regionale Ressourcen.

Ral war als lokale Expertin zu Gast bei der Premiere der Reihe „ Bahnhofsgespräche“. Der SPD-Ortsverein Bad Belzig will sich in loser Folge im Fläming-Bahnhof den aktuellen Themen hierzulande widmen. Zum Auftakt wollten immerhin 45 Besucher dabei sein, so dass die Sitzplätze im Bistro kaum ausreichten.

Virtuelles Podium

Immerhin hatten noch Wirtschafts- und Energie-Minister Jörg Steinbach ( SPD) und Lutz Klauber, Leiter der Regionalen Planungsstelle Havelland/ Fläming, auf dem virtuellen Podium Platz genommen. Günter Baaske ( SPD), Wahlkreisabgeordneter im Landtag Brandenburg, moderierte die Runde. Einigkeit darüber, dass Einsatz für den Klimaschutz notwendig sei, hatte er zu Beginn vorausgesetzt.

Lutz Klauber hatte den schwersten Stand. Er verteidigte jedoch die Notwendigkeit, Windräder auch im Wald zu errichten. Nachdem Artenschutz – beispielsweise in den Belziger Landschaftswiesen – die Errichtung von Windkraftanlagen verbietet und den die Abstandsregelungen von 1000 Metern zu besiedelten Gebieten realisiert werden sollen, müssten weitere Kompromisse gemacht werden – Wegfall von Nutzflächen für die Land- und Forstwirtschaft inklusive.

Verschiedene Logik

„Die Logik der Planer ist nicht die Logik der Juristen“, sagte Klauber. So gibt es aktuell keinen rechtskräftigen Regionalplan, in dem die Windeignungsgebiete festgelegt sind. Den entsprechenden Freiraum will die Juwi-GmbH nutzen und in der Reesdorfer Heide zwölf Windräder bauen. Dagegen wollen die Gegner des Vorhabens klagen.

„Die Umsetzungen für die Energiewende werden nicht ohne Beeinträchtigungen der Ökosysteme vonstatten gehen“, stimmte der Minister zu. Es gelte aber kluge Kompromisse zu finden. „Die Versorgungslandschaft wird sich extrem verändern“, ist sich Jörg Steinbach gewiss.

Nachwuchs hat wenig zu verlieren

Der eigene Lebensstil müsste in Frage gestellt werden, sagte Helmut Peltret.

Die Natur zu bewahren ist natürlich auch Ziel für Eric May und die Mitstreiter von der „Fridays For Future“-Bewegung in Bad Belzig. Womöglich könne im Sinne des Hauptanliegens, die Erderwärmung zu stoppen, nicht jedes Detail berücksichtigt werden.

Dass der Nachwuchs wenig Bedenken wegen Abstrichen beim Wohlstand hat, sei für ihn logisch. „Es sind die Werte unserer Eltern. Wir haben in der Hinsicht nur wenig zu verlieren.“

Von René Gaffron