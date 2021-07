 Diskussion über problematisches Nebeneinander in Bad Belzig

Bad Belzig

Das Übungsgelände der Ortsgruppe Bad Belzig für Deutsche Schäferhunde ist eigentlich fehl am Platz. Das sieht auch Inge Richter vom Förderkreis Roederhof in Bad Belzig so. Die Vorsitzende schätzt allerdings ein, dass die Art und Weise wie die Problematik gerade in Szene gesetzt worden ist, kaum helfen wird, sie zu lösen.

Ein Künstlerkollektiv hatte im Mai das Gelände im Grünen Grund mit Absperrband markiert und dann Fotos davon als Beitrag zur Über-Lagert(t)-Kampagne auf der Facebookseite des Landesjugendringes Brandenburg veröffentlicht. Die damit verbundene Forderung lautet, dem Hundeverein dort die Nutzung künftig zu untersagen und viel mehr noch als Ort der Erinnerung zu gestalten und wahrzunehmen.

Bisher schon Verdienste

„Was sollen die Leute, die in Bad Belzig seit 60 Jahren versuchen, mit dem schreckliches Erbe der Stadt auf eine würdevolle Art umzugehen?“, fragt sich auch Wam Kat. Der in Weitzgrund lebende Niederländer hatte am 3. Mai 2019 beim Gedenken im Grünen Grund gesprochen. „Förderkreis Roederhof und Infocafe ’Der Winkel’ sind schon seit Jahrzehnten damit beschäftigt, dass diese Teil der Geschichte nicht vergessen wird“, schreibt der Friedensaktivist weiter.

Die Ortsgruppe Bad Belzig des Deutschen Schäferhundevereins nutzt ein Gelände, das zum KZ Roederhof gehörte. Ein Künstlerkollektiv hat es deshalb anlässlich der Über-Lager(t)-Kampagne markiert und fordert die Räumung. Quelle: privat

Das problematische Nebeneinander wird nun zumindest in größerem Kreis erörtert. „Nicht um das Problem herumreden“, mahnt der in Werbig lebende Autor Wolf Thieme. „Der Verein hat einen Vertrag, die Künstlerin nicht – damit ist der Fall erledigt“, findet Michael Müller. Ganz ähnlich wie Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos).

Früher Hundesport bei GST

Die Erlaubnis zur Nutzung für den Hundesport ist wohl schon zu DDR-Zeiten erteilt worden, als er noch unter dem Dach der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) ausgeübt wurde. „Insbesondere die Nutzung des Appellplatzes – kaum mehr als 50 Meter vom Gedenkstein entfernt – ist problematisch“, räumt Inge Richter ein. „Auch die Schilder mit altdeutscher Schrift wirken verstörend.“

Der Gedenkort im Grünen Grund zu Bad Belzig erinnert an das KZ-Außenlager Roederhof. Vom Stein bis zum ehemaligen Appellplatz sind es keine 70 Meter. Dort auf der hinteren Lichtung üben zuweilen die Schäferhunde, was für Kritik sorgt. Quelle: René Gaffron

Bei der Bewertung ist ihrer Meinung nach aber zu beachten, dass nicht nur das KZ-Außenlager sondern auch das noch größer Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager als Bodendenkmal registriert ist. Die Historie und Bedeutung der verschiedenen Lager und die Ausdehnung seien aber vielen Bürgern nicht im Detail bekannt.

Fundamente sollen sichtbar sein

Längst seien beispielsweise die Wohnhäuser an der Lübnitzer Straße entstanden. Indes habe die Landesbehörde signalisiert, dort eigentlich nicht an Grabungen in jedem Falle interessiert zu sein. Es geht vielmehr um den Denkmalerhalt.

Die Tafel im Grünen Grund zu Bad Belzig erklärt die Historie des KZ-Außenlager Roederhof. Quelle: René Gaffron

Das Areal ist freilich schwierig zu pflegen. So wird versucht, das Überwuchern der Bodenplatte der Waschbaracke – zwischen Hundeverein und Gedenkstein gelegen – bei Arbeitseinsätzen häufig anlässlich von Schulprojekten zu verhindern. Ebenso sollen die noch vorhandenen Fundamentsteine der Baracken sichtbar bleiben. Zumindest hat die Thematik zusätzliche Aufmerksamkeit.

Von René Gaffron