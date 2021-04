Diskussion um Donnerhall aus Altengrabow reicht bis nach Weitzgrund 

Bad Belzig

Feiern die Bewohner in Weitzgrund verspätet Silvester? Oder zieht nur ein Gewitter weit entfernt vorüber? Zwischen Humor und Genervtheit tauschen sich die Bad Belziger in den sozialen Medien über die aktuellen Schießübungen auf dem Truppenübungsplatz in Altengrabow aus. Gesprächsstoff, der wohl bis zum Ende der Schießwarnung am 30. April, nicht ausgehen wird.

Seit fünf Tagen hallen teils bedrohlich klingende Schussgeräusche durch den Bad Belziger Ortsteil Weitzgrund. Grund dafür sind die Übungen des Artillerielehrbataillons 325 aus Munster unter Einsatz ihrer großen Kaliber. Trotz knapp 25 Kilometern Entfernung bis zum Schauplatz in Altengrabow, drängen die Schusslaute auch bis nach Bad Belzig. Es klinge, „als ob es am Ortseingang Belzig ist auf dem Schießplatz“, beschreibt es Karl-Heinz Reinicke in der „Bad Belzig“-Facebookgruppe. „In Reppinichen klang es, als schießen die auf das Dorf. Alles hat gewackelt“, lässt der Post einer anderen Nutzerin, gut neun Kilometer vom Geschehen entfernt, die Wucht der Übungen deutlich werden.

Bei einigen wecken die Übungen schlimme Erinnerungen: „Ich war vier Jahre im Krieg in Sarajevo, bei jedem Knall guck ich jetzt noch, 25 Jahre später, wo der Schutzbunker ist“, schildert der Weitzgrunder Pieter Jan Kat. Dem folgen Antworten anderer, von der Sinnhaftigkeit solcher Übungen bis hin zu pazifistischen Aufrufen zur Demonstration.

Weniger Schießübungen, mehr Friedensarbeit

„Im Grunde üben seit 75 Jahren Menschen für etwas, wovon niemand will das es stattfindet. Statt Milliarden auszugeben für Bewaffnung, würde es vielleicht möglich, das Geld in Friedensmissionen zu investieren“, entfacht Kat auch eine konstruktive Diskussion. Allerdings wird der Traum, dass das regelmäßige Donnern aus Altengrabow für immer verhallt, wohl kurzfristig kaum erfüllt. Auf dem über 9000 Hektar großen militärischen Übungsgelände läuft der Übungsbetrieb seit 1891. Ab 1994 wird er von der Bundeswehr genutzt. Der überwiegende Teil liegt gebietsmäßig im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt.

„Weg von den Tasten, auf die Straße“, ruft Nutzer Matthias Rottler auf. Ein paar Mitstreiter, die sich zumindest in den späten Abendstunden mehr Ruhe vom Donnerhall wünschen, hat er wohl schon gefunden. Und vielleicht setzen sie diese auch in die Tat um. Die Diskussion darum ging wohl mit der Versendung privater Nachrichten abseits der Facebook-Öffentlichkeit weiter.

Von Natalie Preißler