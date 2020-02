Kehrtwende: Senioren erhalten im Bad Belziger Freibad doch einen Rabatt

Bad Belzig

Für das Freizeit- und Erlebnisbad soll es doch einen Rentner-Tarif geben. Das empfiehlt jedenfalls der städtische Wirtschafts- und Finanzausschuss. Die Tageskarte für Senioren (und Studenten) soll demnach für 3,50 Euro angeboten werden. Bisher mussten beide Personengruppen lediglich 2 Euro bezahlen. So bleibt ihnen jedoch die drastische Steigerung auf 5 Euro erspart.

So viel wird –vorbehaltlich der endgültigen Bestätigung in der Stadtverordnetenversammlung im März –ab 2020 der Eintritt für Erwachsene kosten. Konstant bleiben soll der Preis für Kinder zwischen fünf und 17 Jahren sowie für Arbeitslosengeld-II-Empfänger: 2 Euro. Darauf hatte sich der Sozialausschuss bereits verständigt. Das Gremium sprach sich im Dezember allerdings mehrheitlich dafür aus, den Rabatt für Ruheständler zu streichen.

Anlage gilt als Attraktion

Nach elf Jahren sei die Anpassung allemal gerechtfertigt, bekräftigt Jana Stephan die Inititative. „Sowohl der Aufwand für den Erhalt der Einrichtung hat sich erhöht als auch die Einkommen“, so die CDU-Abgeordnete. Nicht zuletzt handle es sich bei der Anlage mit der 55-Meter-Rutsche um eine echte Attraktion. Dennoch wäre die nunmehr geplante Veränderung zu heftig, findet Wolfgang Biedermann ( SPD). Eine schrittweise Erhöhung jährlich um 50 Cent hätte er sich deshalb gewünscht. Sein Anliegen fand keine Resonanz.

Wohl aber die Empfehlung, den Abendtarif (2 Euro statt 1,50 Euro) auf 90 Minuten zu beschränken. Er gilt daher erst ab 18.30 statt ab 18 Uhr.

Eintritt deckt ein Viertel der Kosten Die Gesamtausgaben für das Freizeit und Erlebnisbad in Bad Belzig beliefen sich im vergangenen Jahr laut Kämmerei auf 247.250 Euro. 59.500 Euro wurden aus Eintrittsgeldern eingenommen. Damit sind 24 Prozent der Kosten gedeckt. 38.500 Badegäste wurden im Jahrhundertsommer 2018 gezählt. Sogar mehr als 100.00 waren es nach der Sanierung 1992. Üblich sind heutzutage durchschnittlich 25.000 Besucher –zunehmend von außerhalb.

Mehrere Abgeordnete bedauerten, dass ihre Vorgänger im Fall der Entgeltordnung säumig gewesen seien. Angedacht wird mithin die Erhöhung von 10er Karten (für elfmal Eintritt) von 32 auf 50 Euro sowie der Saisonkarten von 80 auf 140 Euro. Es bleibt eine Rechnung mit Unbekannten, weil nicht abzuschätzen ist, ob sie sich auch absetzen lassen. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) gab immerhin an, „keinen Aufschrei oder Protest per Post wahrgenommen zu haben.“ Doch wird das Vorhaben von den Bad Belzigern durchaus kritisch betrachtet.

Wertschätzung soll propagiert werden

Achim Wehrle von Bündnis 90/Die Grünen meinst deshalb: „Wir müssen den Leuten erklären, was so ein Bad wert ist und dass die eigentlichen Kosten mit dem Eintritt noch längst nicht gedeckt sind.“ Der Fredersdorfer engagiert sich eigens im Förderverein für den Erhalt des Freibades in seinem Heimatort. Dort und im Naturbad Dippmannsdorf sind vergleichsweise moderate Erhöhungen vorgesehen.

Fast liegt das Freizeit- und Erlebnisbad in Bad Belzig noch im Winterschlaf. Schwimmmeister Uwe Moritz widmet sich der Heckenpflege. Quelle: René Gaffron

„Die Nachfrage wird letztlich entscheiden, ob die Einnahmen wie erhofft in Bad Belzig verbucht werden können“, sagt Gustav Horn ( SPD). Der Ausschussvorsitzende hat eingeschätzt, dass das Erlebnisbad nicht mehr so gut besucht ist wie in früheren Zeiten. Im Interesse der sozialen Daseinsvorsorge für Familien mahnte Jörg Breuelmann, sachkundiger Einwohner für die SPD-Fraktion, ebenfalls zur Zurückhaltung.

Scharmützel von SPD und CDU

Politisches Scharmützel am Rande: Bei der Debatte im Sozialausschuss waren es ausgerechnet die Sozialdemokraten, die sich als treibende Kraft für die Anhebung der Entgelte und den Verzicht auf einen Seniorentarif ausgesprochen hatten. CDU-Fraktionschef Tobias Paul forderte daher mehr Klarheit in ihren Positionen. Retourkutsche dafür, dass ihm SPD-Vizefraktionschef Gustav Horn ihm bei anderen Themen mehrmals fehlende Verlässlichkeit der Union vorgehalten hatte.

Von René Gaffron