Nur mit Spezialgerät gelang es der Feuerwehr Bad Belzig, eine schwer verletzte Frau aus enger Not zu befreien. Zudem landete ein Hubschrauber spektakulär am Busbahnhof. Das hatte einen anderen Grund.

Doppelt dramatische Rettungsaktion aus engem Keller in Bad Belzig

