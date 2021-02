Drama in Bad Belzig: E-Bike-Fahrer stürzt und bleibt liegen

Bad Belzig

Dramatische Szenen haben sich am Montag, kurz nach 9 Uhr, in der Bahnhofstraße in Bad Belzig abgespielt. Es herrschten noch Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Ein E-Bike-Fahrer ist auf der glatten Piste zu Fall gekommen. Er muss sich dabei richtig schwer verletzt haben.

Der 27-Jährige hatte die Kontrolle über das Fahrrad verloren und ist dann gestürzt. Zeugen kümmerten sich umgehend um den zunächst sogar reglos am Boden liegenden Mann und informierten die Rettungskräfte. Diese kamen schon kurz darauf an die Unfallstelle und nahmen den Velo-Nutzer mit ins Krankenhaus.

Wie die Polizeidirektion West berichtet, hat sich der Mann eine Fraktur im Oberkörper zugezogen und muss sich nun einer stationären Behandlung unterziehen. Die Polizei untersucht die Umstände des Unfalls noch einmal näher.

Von René Gaffron