Viel Kraft, aber auch Fingerspitzengefühl wurden Sonnabendmittag in Groß Briesen gebraucht. Ein Pferd war in eine missliche Lage geraten. Feuerwehrleute und Veterinär befreien das verängstigte Tier.

Drama in Groß Briesen – Pferd ist in einen Schacht gestürzt

Mittelmark - Drama in Groß Briesen – Pferd ist in einen Schacht gestürzt

Mittelmark - Drama in Groß Briesen – Pferd ist in einen Schacht gestürzt