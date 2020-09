Bad Belzig

Im Übergangswohnheim Bad Belzig wurden diese Woche drei Personen festgestellt, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Sie sind umgehend isoliert worden. Darüber hat Andrea Metzler, Sprecherin der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, informiert.

Zunächst sei ein Betroffener am Mittwoch mit entsprechender Symptomatik positiv getestet worden. In der Folge wurden am Donnerstag seine Kontaktpersonen und sechs Mitarbeiter des Heimes überprüft. „Dabei stellte sich heraus, dass zwei weitere Bewohner ebenfalls mit Corona infiziert sind. Alle drei Personen wurden in der Quarantänestation Teltow untergebracht“, so die Sprecherin. Erneut musste die Polizei wieder um Amtshilfe gebeten werden. Laut Verwaltung hätten mehrere Bewohner den Test verweigert und einer aus dem positiv getesteten Trio wollte nicht nach Teltow.

„Ein Eingreifen der Kollegen war dann aber nicht nötig, weil der Betroffene selbstständig und freiwillig in den Krankentransportwagen eingestiegen ist“, so die Polizeidirektion West.

Versorgung wird gesichert

Der Wohnbereich in Bad Belzig wurde gleichfalls unter Quarantäne gestellt. Das betrifft derzeit 20 Personen. Deren Versorgung ist abgesichert, heißt es in der Mitteilung. Es gibt bereits Erfahrung, weil im August nach einem Massentest ein 14-tägiges Ausgangsverbot für die gesamte Einrichtung verhängt worden war.

Wer sich von den Bewohnern nicht an die ausgesprochene Quarantäne hält, gegen den wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

