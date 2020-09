Bad Belzig

Die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie sind das Thema einer Predigtreihe der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Belzig. Die Gottesdienste sind wegen Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor speziell.

Dennoch gibt es genügend Anlass, sich zusammen zu finden –ab 6. September jeweils sonntags 10 Uhr in der Marienkirche. Predigen werden zuerst Pfarrer Matthias Stephan unter dem Motto „Denn wir sind eins durch ihn“, dann Vikar Lars Städter (am 20.September) zum Thema „Zweifel und Vertrauen“ und schließlich Pfarrerin Christiane Moldenhauer (am 27. September) über Glauben in der Krise.

Moldenhauer erklärt:„Die Corona-Pandemie betrifft uns in allen Lebensbereichen, sie ist das das bestimmende Thema unserer Zeit.“ Deshalb wollen und müsse sich die Gemeinde im Gottesdienst mit den besonderen Erfahrungen dieser Zeit auseinander setzen. „Wir predigen bewusst zu dritt“, so die Geistliche. „Weil letztlich jeder eine eigene Perspektive auf das Thema hat.“

Von René Gaffron