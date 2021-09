Drei neue Radrouten  bei Görzke ausgeschildert

Görzke

Den Naturpark „Hoher Fläming“ sollen Einheimische und Gäste noch besser mit dem Fahrrad erkunden entdecken. Wer die höchsten märkischen Berge erklommen hat, darf sich auf lange Abfahrten freuen. Drei neue Routen führen von der ehemaligen Bischofsresidenz Ziesar im Norden über den Töpferort Görzke zum Schlosspark Wiesenburg oder durch Bad Belzig.

Stopp an der Schutzhütte am Mittelpunkt der DDR zwischen Weitzgrund und Verlorenwasser Quelle: Anke Braune

Die Radfahrer gehen auf Entdeckungsreise zu Burgen, Bächen, Dorfkirchen, Parks und anderen Sehenswürdigkeiten. Sie können Töpfereien und andere Manufakturen besuchen und dort einkaufen, sich mit regionalen Spezialitäten in einem der Landgasthöfe stärken und quasi nebenbei auch noch die abwechslungsreiche Landschaft genießen.

Kombination der Runden möglich

„Die unterschiedlichen Touren ergeben sich durch die Kombination von ausgeschilderten Fernradwegen, die meist auf separaten Radwegen verlaufen, mit den wenig befahrenen Nebenstraßen im Naturpark“, erklärt Anke Braune das Prinzip. Für sportlich Ambitionierte oder diejenigen, die übernachten möchten, lassen sich die Etappen kombinieren. Die Tagesstrecken sind zwischen 25 und 35 Kilometer kalkuliert.

Treff mit drei Damen: Anke Braune von der Naturparkverwaltung, Gisela Burmeister vom Bauamt der Gemeinde Wiesenburg/Mark und Anne Büchner, Planerin vom Landschaftsarchitektenbüro Bad Belzig (v. l.) haben die neuen Routen konzipiert. Quelle: Privat

Bereits vor vier Jahren waren die Touren anhand der Kriterien des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) vom Naturpark in enger Abstimmung mit den anliegenden Gemeinden und touristischen Unternehmen erarbeitet worden.

Die drei südlichen Touren zwischen Wiesenburg, Bad Belzig und Raben sind bereits seit 2017 mit einer professionellen Zielwegweisung ausgeschildert. Jetzt ist das halbe Dutzend komplett.

Gute Erfahrung seit 2017

Nun erfolgte die Ausschilderung der drei nördlichen Routen im Auftrag der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Sie hat stellvertretend auch für das Amt Ziesar und der Stadt Bad Belzig dazu Fördergelder vom Landkreis Potsdam-Mittelmark erhalten. Rund 30.000 Euro hat er zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

Das Büro von Landschaftsarchitekt Gunnar Lange aus Bad Belzig hat die Planung erarbeitet. System und Material haben sich bereits auf den südlichen Touren bewährt, lautet die Erfahrung. „So konnte eine weitere Lücke im Radtourismus des Naturparks Hoher Fläming geschlossen werden“, heißt es von den Protagonisten.

Die Nachfrage sowohl vor Ort als auch auf der Internetpräsenz mit den Tour-Empfehlungen steigt, wie Anke Braune bestätigt.

Anregung für Vereinsausflug

„Wir freuen uns über die damit gelieferte Anregung“, sagt Ralf Stephan vom Radfahrverein Germania 1908 Neuehütten. Denn infolge der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie standen gemeinsame Ausfahrten kaum auf der Agenda. Nun aber könnten die empfohlenen Routen auf den Prüfstand genommen werden.

Informationen analog und digital Buckautalradtour _ 23 Kilometer. Sie führt in den äußersten Norden des Naturparks. Dabei ist die abwechslungsreiche Niederungslandschaft der Buckau zu erleben. Die Abstecher nach Görzke und Ziesar verlängern die Tour auf 31 Kilometer (Görzke) oder 43 Kilometer (Ziesar). Ton & Töpfe-Radtour _ 35 Kilometer. Hier stehen neben der abwechslungsreichen Landschaft die Besuche von Töpfereien, Manufakturen und Gasthöfen im Fokus. Die Anbindung zum Bahnhof Wiesenburg und der Abstecher zur „Fischfarm 25 Teiche“ nördlich von Rottstock verlängern die Tour auf 40 bzw. 46 Kilometer. Radtour zum Mittelpunkt _ 31 Kilometer. Hier geht es unter anderem zum Mittelpunkt der ehemaligen DDR bei Verlorenwasser, auch landschaftlich sehr idyllisch. Zu jeder Tour gibt es ein detailliertes Faltblatt vom Naturparkverein Hoher Fläming. Alle Flyer und die gpx-Tracks können im Internet unter www.flaeming.net heruntergeladen werden und sind in den Tourist-Informationen erhältlich.

Augenscheinlich sind wegen Corona und E-Bike-Boom mehr individuelle Radfahrer in diesem Sommer unterwegs. „Sie fahren meist zielgerichtet und deshalb leider häufig am etwas abseits gelegenen Handwerkerhof vorbei“, beobachtet Rainer Sell aus Görzke mit etwas Bedauern. Insofern hofft er, dass mit entsprechender Information der eine oder andere Velo-Freund doch Rast bei ihm einlegt, um Museen zu besichtigen und Umsatz im Hofladen zu bringen.

Wegweiser an der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: Rene Gaffron

In Bad Belzig erfolgten bei der Gelegenheit kleine Änderungen im Streckenverlauf der Fernradwege. Die Trassen führen nun nicht mehr an den Belziger Burgwiesen auf dem stark von Fußgängern frequentierten Naturerlebnispfad und Wanderweg unterhalb des historischen Gemäuers entlang, sondern führen direkt ins Stadtzentrum und zur modernen Raststätte am Busbahnhof.

Von René Gaffron