Hagelberg

Der Hohe Fläming wirkt inspirierend. Deshalb herrscht in dieser Woche auf dem Gutshof Klein Glien noch mehr Trubel. Dort geht gerade zum dritten Mal die die Fläminger Kreativsause über die Bühne. Dabei handelt es sich um ein Wissens- und Kreativfestival mit wenig Stress und viel Entspannung.

„Wir konnten sogar Australier und Brasilianer begrüßen“, freut sich Jaana Prüss vom Organisationsteam. Etwa 50 Gäste haben also zusätzlich am Coconat-Domizil zu Füßen des Hagelbergs buchstäblich ihre Zelte aufgeschlagen. Zuweilen nehmen auch Besucher aus der Umgebung am Programm teil. Die in den Vorjahren geübte Partnerschaft mit dem Fläming-Gymnasium Bad Belzig lässt sich wegen des Termins in ersten Unterrichtswoche erst einmal nicht fortsetzen.

Vielfalt und Kompetenz der Region

Dank eines fünfstelligen Budgets, zu dem Wirtschaftsministerium, Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark und Sparkasse sowie die Seminargebühren beitragen, werden Workshops, Kurse und Exkursionen kompakt angeboten. „Wir haben rund 50 Offerten gelistet. Sie zeigen Vielfalt und Kompetenz der Region“, so die Projektleiterin Iris Wolfer.

Am Bauwagen wird das Programm für die dritte Fläminger Kreativsause jeweils aktuell analog präsentiert. Quelle: Jaana Prüss

Das Ticket kostet die Teilnehmer in der Regel zwischen fünf und 50 Euro. Medien-Angebote wie Video-Bearbeitung mit Andreas Plata, das Streamen im Internet, vermittelt von Thomas Haberland in Mals Scheune in Wiesenburg oder Themen und Technik für den eigenen Podcast von Daniela Singhal liegen im Trend und sind daher gefragt. Aber auch Erkundungen mit dem Wildnispädagogen Paul Wernicke oder eine Barfußwanderwung mit Birgit Richter sorgen für Erkenntnisgewinn und Wohlfühlmomente.

Gemüse schnibbeln für Berlin

Daneben geht es vor allem um informellen Austausch und die Netzwerkbildung. Nicht ungewöhnlich am Rande von Karaoke oder Trommelsessionen, mit Stockbrot am Lagerfeuer.

Sogar beim Kochen. „Zum Dank dafür, dass Wam Kat und sein Fläming-Kitchen die ganze Woche für uns kochen, werden sie von uns unterstützt“, erklärt Jaana Prüss „Bei der Schnibbel-Disko wird das Gemüse für seinen Großauftrag am Wochenende in Berlin zubereitet.“

In Klein Glien geht die dritte Fläminger Kreativsause über die Bühne: Mehr als 50 Teilnehmer aus aller Welt tauschen sich in entspannter Atmosphäre aus aus. Quelle: Jaana Prüss

In Klein Glien wird unbescheiden unter dem Titel „Extravaganza“ das Abschlussspektakel bei Pizza, Barbecue und Waffeln mit Livemusik und Mitmachprogramm zelebriert. Zwei Agenturen beraten zu Förderprogrammen und Gründungsideen auf dem Lande. Global Innovation Gathering zeigt in einer Ausstellung Careables – medizinische Hilfsmittel und ihre globale Entwicklung.

Musik bis in die Nacht

Auf der Bühne ist um 15 Uhr ein Gespräch über Fakten, Fake-News und engagierten Bürgerjournalismus geplant. Florian Görner, lokaler Koordinator des Programms „Partnerschaft für Demokratie“, befragt die Journalisten Andreas Trunschke und Kathrin Lucia Meyer.

Musikalisch begleiten den Nachmittag Mal und Claudia von Mals Scheune sowie Rosanna & Matze aus Lübnitz. Am Abend rockt zunächst Hans, der Popstar die Bühne, der Kanadier Adam Wendler ist mit Indie-Pop zu hören und DJ Intiché legt zum großen Finale auf.

Informationen im Internet: www.kreativsause.de

Von MAZ