Bad Belzig

So schnell vergeht die Zeit. Schon erlebt das internationale Kneipenquiz seine dritte Auflage. Zum Wochenausklang geht es in Brüssel und Bad Belzig über die Bühne. Vor Jahresfrist ging der Vergleich zwischen Welt- und Kurstadt knapp mit einem Sieg für den Hohen Fläming aus.

Nunmehr fordern die schlauen Köpfe in der Internationalen Deutschen Schule in der Europa-Metropole eine Revanche. Dort ist der Wettbewerb ins Programm des alljährlichen Ehemaligen-Treffens eingetaktet. Lehrer Tobias Paul aus Bad Belzig, der dort sein Referendariat absolvierte, wird deshalb vor Ort sein, wo schon 16 Teams bereit stehen.

60 Fragen werden gestellt

Der Wissenstest soll – im Gegensatz zum Vorjahr –zeitgleich am Freitag, 19.30 Uhr, stattfinden. So die erprobte Technik funktioniert, wird es eine dauerhafte Live-Schaltung aus Belgien in die Albert-Baur-Halle geben. Dort moderiert Tobias Portratz den wie immer vom Burgbräuhaus Bad Belzig präsentierte Ratespaß. 23 zwei- bis sechsköpfige Mannschaften sind bereits registriert, die sich die Beantwortung der jeweils zwölf Fragen aus fünf Kategorien zutrauen und sich dabei obendrein gut amüsieren. Weitere Meldungen sind noch möglich.

Denise Eggenstein, Bad Belzig, unter 033841/44 99 33.

Von René Gaffron