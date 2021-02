Du hast den Hut auf: Projektideen noch bis zum 5. März einreichen

Bad Belzig

Noch bis zum 5. März können beim Jugendbeteiligungsfonds „Du hast den Hut auf!“ Projektideen eingereicht werden, die sich eine Finanzspritze von bis zu 1000 Euro sichern wollen.

„Dank der Kooperation mit der LAG Fläming Havel geben wir den Heranwachsenden im Alter von Null bis 27 Jahren die finanziellen Möglichkeiten, ihre Ideen in die Realität umzusetzen“, sagt Projektmitarbeiterin Nora Görisch. „Anträge zur Projektförderung können von jungen Menschen aus den Regionen Bad Belzig, Brück, Niemegk, Treuenbrietzen und Wiesenburg eingereicht werden.“

Selbst mit aktiv werden

Gefördert wird dabei fast alles, was Spaß macht und zum Demokratieverständnis beiträgt. Das können politische oder historische Aktionen sein oder selbstorganisierte sportliche und kulturelle Events in Verein, Kita, Schule oder Freizeit.

„Bis zu 5000 Euro pro Projekt gibt es außerdem im Förderbereich ,Mach dein großes Ding!’“, sagt Nora Görisch weiter. „Hier können Investitionen, kleinere Baumaßnahmen oder Renovierungen finanziell gefördert werden. Allerdings sollen die Kids da auch selbst mit aktiv werden und ihr Projekt tatkräftig mit ihrem Arbeitseinsatz unterstützen.“

Im vergangenen Jahr ist über „Du hast den Hut auf!“ zum Beispiel dieses Konzert in Bad Belzig gefördert worden. Quelle: Privat

Alle eingereichten Projekte werden alljährlich am Tag der Entscheidung auf der Homepage von „Du hast den Hut auf!“ zur Wahl gestellt. Dafür trommeln die einzelnen Projektteilnehmer über die sozialen Medien aktiv ihre Wählerstimmen zusammen. Denn nur Projekte, die auch von den Kindern und Jugendlichen direktdemokratisch gewählt wurden, erhalten eine finanzielle Unterstützung.

Im vergangenen Jahr gab es für einige gewählte Projekte bei der Umsetzung ein Paar Stolpersteine zu überwinden – den Kontakteinschränkungen während Corona geschuldet. Aber die meisten Aktionen konnten trotzdem erfolgreich in die Tat umgesetzt werden.

Gefördert werden konnten zum Beispiel zwei Küchen in Jugendräumen in Golzow und Bergholz und der Gesunde Kiosk in der Grundschule Treuenbrietzen. Außerdem ein Jugendkonzert in Bad Belzig und junge Naturschützer, die in ihrer Region verschiedene selbstgebaute Insektenhotels errichtet haben. Auch ein Baumhaus steht standfest in einem Nussbaum in Kranepuhl.

Von Josephine Mühln