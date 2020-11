Bad Belzig

Der Edeka-Markt in der Friedrich-Schiller-Straße in Bad Belzig wird voraussichtlich von Mittwoch an wieder seine Kundschaft empfangen. Dann erst einmal mit verkürzten Öffnungszeiten – von 9 bis 18 Uhr. Das hat Betreiber Michael Wipfli jetzt angekündigt.

Die Filiale im Wohngebiet Klinkengrund musste am Donnerstag, 18 Uhr, kurzfristig geschlossen werden. Denn bei einem Beschäftigten war tatsächlich der Test auf eine Corona-Infektion positiv ausgefallen. Nach dem Stand der Erkenntnisse, soll er sich im privaten Umfeld angesteckt haben. Darüber hinaus wurde für acht Kollegen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark entschieden, diese in Quarantäne zu schicken und ebenfalls zu testen. Wobei die Ergebnisse durchweg negativ ausfielen.

Anzeige

Zwei Drittel der Belegschaft betroffen

Von der Prävention sind zwei Drittel der Belegschaft betroffen, erklärt Michael Wipfli. „Insofern wäre es nicht möglich gewesen, mit dem verbleibenden Personal die Versorgung in der gewohnten Qualität abzusichern“, so der Unternehmer. Wegen der ausstehenden Abstimmungen mit dem Amt hatte er sich anfangs noch nicht näher äußern wollen, wie es weiter geht. Auch von der Behörde erhielt die MAZ keine näheren Informationen.

Gleichwohl die Schließung im Sozialen Netzwerk Facebook bereits erörtert wurde, hatte sie sich am Freitag noch nicht zu allen Kunden im Hohen Fläming herumgesprochen. Herbert Retzner aus Kuhlowitz steuerte am Mittag noch zielgerichtet mit dem Einkaufswagen auf die verschlossene Tür zu. Dann erst bemerkte er die das Malheur.

Kundschaft reagiert gelassen

„Ich wollte hier wie immer meine Perlzwiebeln kaufen“, sagt er. Der Rentner sieht keinen Anlass, jemandem einen Vorwurf zu machen. Vielmehr ärgert er sich über Kunden, die nach wie vor nicht gewillt sind, ihre Maske im Supermarkt zu tragen.

„Nun fahre ich wohl zur Filiale am Busbahnhof“, lautet sein Entschluss. Dort und in anderen Verkaufsstellen in Bad Belzig herrschte –wegen des folgenden Feiertages –freilich um so mehr Andrang. Das hat auch schon Michael Kuckert aus Grubo registriert. Er übt sich allerdings in Nachsicht. „Sicherheit geht auf jeden Fall vor“, sagt er.

Michael Wipfli betreibt die zwei Edeka-Märkte in Bad Belzig. Quelle: Rene Gaffron

Das soll wie bisher auch die Maßgabe bei der Wiedereröffnung sein, versichert Michael Wipfli. Er verzeichnet unter anderem Umsatzverlust, weil insbesondere frische Ware nicht wie kalkuliert verkauft werden konnte. Indes sind die Mitarbeiter für Dienstag in die Filiale bestellt. Dort wird nochmals gereinigt und die Wiedereröffnung vorbereitet. Wie schon zuvor wird auch dann auf die Einhaltung der Festlegungen des Hygienekonzeptes geachtet, sagt Micael Wipfli.

Von René Gaffron