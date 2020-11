Schwanebeck

Seit April dieses Jahres wirbelten Handwerker im ehemaligen Pfarrhaus in Schwanebeck. Es wurde komplett saniert, aber auch Erhaltenswertes wieder instand gesetzt. Unter der Bauleitung von Joachim Muschert hatten fast alle Gewerke gut zu tun.

Fußböden und die komplette Elektroanlage wurden erneuert. Auch Maler, Heizungs- und Sanitärbauer und Tischler waren aktiv. Gleichzeitig wurde durch die Dämmung von Dach und Fußböden im Obergeschoß auch energetisch saniert. Jetzt stehen den zukünftigen Mietern 160 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung, dazu zwei Bäder, Küche und ein großer Flur.

Vermietung soll Kasse aufbessern

„ Joachim Muschert hat sich oft auf unsere teilweise merkwürdigen Wünsche eingelassen“, sagt Dr. Dorothea Sitzler-Osing, Pfarrerin für den Bereich Lütte, Schwanebeck und Fredersdorf. „So konnte der Küchenboden wieder mit den historischen Fliesen hergerichtet werden. Die alten Türklinken wurden poliert und wieder angebracht – und teilweise konnte auch die alte Dielung erhalten werden.“

Wegen des minimalen Haushalts der Kirchengemeinde und der immer weniger werdenden Einnahmen durch Kirchenbeiträge, müssten andere Wege gefunden werden, um Einkünfte zu generieren, sagt Sitzler-Osing weiter. Das könne nun durch die Vermietung geschehen.

Joachim Muschert agierte als Bauleiter für die Sanierung des alten Pfarrhauses. Quelle: Eva Loth

„Mit den Einnahmen können dann verschiedene Renovierungsarbeiten in Angriff genommen werden“, so die Pfarrerin. Wer die neuen Mieter sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Man sei mit potentiellen Mietern im Gespräch, hieß es. Aber natürlich wäre der Pfarrerin und auch dem Gemeindekirchenrat eine diakonische und kirchliche Nutzung sehr angenehm.

Eigentlich sollte das neu renovierte Haus mit einem festlichen Gottesdienst eingeweiht werden. Das wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Gemeindemitglieder sollten aber natürlich trotzdem sehen, was aus dem Haus geworden ist. So lud man kurzerhand zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Den Festgottesdienst könne man nachholen, so Sitzler-Osing.

Das ehemalige Pfarrhaus in Schwanebeck wurde saniert. Der alte Küchenboden konnte erhalten werden. Quelle: Eva Loth

Trotzdem wollte man würdigen, was an Energie, Fleiß und Herzblut in diese Renovierung geflossen ist. Denn was nicht mit Liebe für andere Menschen gebaut wird, wird keine guten Folgen haben, so die Pfarrerin in Anlehnung an den Bibelspruch zum Reformationstag. So galt ihr besonderer Dank an diesem Tag Joachim Muschert und den neun Handwerksbetrieben, die das Haus zu einem Kleinod machten.

„Ich habe schätzen gelernt, mit welcher Energie und Freude Sie bauen“ sagte sie. Etwas verlegen nahm Joachim Muschert einen Gutschein als Dank an. Und dankte seinerseits neben den Handwerkern auch Detlef Rettig vom Gemeindekirchenrat. Mit ihm konnte alles direkt vor Ort abgesprochen werden. Die Firmen kamen allesamt aus der Region, so dass ein enger Kontakt bestand und auch kurzfristige Absprachen getroffen werden konnten.

Fassade neu gestrichen

Natürlich interessierte die Anwesenden dann vor allem, wie es denn nun drinnen aussieht. Die Begeisterung war spürbar. „Hier könnte ich einziehen“, sagte Sieglinde Paul nach ihrem Rundgang durch die renovierten Räume. Und auch die Fassade, die noch mit gestrichen werden konnte, zeigt nun, dass in das alte Pfarrhaus wieder neues Leben einzieht.

Von Eva Loth