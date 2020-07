Schmerwitz

Wie gut, dass der Prima Sprit heutzutage nicht mehr wie zu DDR-Zeiten unterm Ladentisch gehandelt wird oder nur als Tauschgut verfügbar ist. So hat Andrea Giese jederzeit die Möglichkeit, Nachschub für ihren Selfmade-Eierlikör nach altem DDR-Rezept herzustellen.

Wohlgemerkt nutzt die Verkäuferin im Hofladen von Gut Schmerwitz, ganz getreu der Philosophie des Hofes, nicht Prima Sprit, sondern eine Bio-Variante. „Für den DDR-Eierlikör kommt nur sehr hochprozentiger Alkohol in Frage“, erklärt Giese. 96-prozentig ist das Bio-Produkt.

Die Idee passt gut ins Konzept des Hofes. In Handarbeit hergestellt werden hier zum Beispiel verschiedene Nudelsorten aus dem hofeigenen Getreide und Eiern, vier Sorten Wurst oder auch Säfte mit Obst aus dem eigenen Anbau, welches in der Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld gemostet wird. Auf einer zwölf Hektar großen Streuobstwiese wachsen die Früchte dafür heran.

Alles bio und frisch vom Hof

Rund 12000 Legehennen sind auf Gut Schmerwitz für die Eierproduktion zuständig. 6000 davon sind erst kürzlich in einen neuen Stall umgezogen. Von dort stammen auch die im Hofladen zum Verkauf stehenden Eier und das Herzstück für den Eierlikör.

Das Grundrezept hat die Hofladen-Mitarbeiterin Giese geschmacklich angepasst und betont, dass auch die anderen Zutaten ausschließlich in Bio-Qualität sind. Wichtigste Zutat sind natürlich die frischen Eier von Hof, die in der Küche des Verwaltungsgebäudes direkt aus dem Stall weiterverarbeitet werden. „Wir haben überlegt, wie wir die frischen Eier noch anderweitig verwenden können“, sagt Giese. Die Idee für den Schmerwitzer DDR-Likör war geboren. Kaffeesahne, Puderzucker und Bourbon-Vanille runden das Rezept ab.

In rund zwei Stunden stellt die Verkäuferin den Inhalt für 30 Bügelflaschen Eierlikör zu je 300 Millilitern her. „Welche Mengen wir von den Zutaten nutzen bleibt natürlich ein Geheimnis“, so Giese. Kein Geheimnis ist jedoch der Weg hin zum Produkt, welches der DDR-Variante tatsächlich sehr ähnlich ist.

Kurzer Transportweg in den Hofladen

Im Gegensatz zu handelsüblichen Likören, hat dieser eine festere Konsistenz und ist cremiger. Dies verdankt der Bio-Likör dem Einsatz von Kaffeesahne, wo bei anderen Herstellungsvarianten nur Kondensmilch zum Einsatz kommt.

Sind die Zutaten mit dem Eigelb kräftig verrührt, kommt die Masse in ein Wasserbad und wird langsam erhitzt. „Bis der Likör anzieht, dann sollte er runter vom Herd, bevor er zu dickflüssig wird.“ Etwas über 50 Grad Celcius ist die ideale Temperatur, im Höchstfall aber 70.

Gemeinsam mit Martina Golz verkauft Giese das fertige Produkt dann im Hofladen. „Ein ziemlich kurzer Transportweg“, betont Giese auf den vielleicht 100 Metern zwischen Küche und Hofladen mit der gefüllten Holzkiste. Und emissionsfrei.

Nur stilecht im DDR-Schokobecher

Die beiden Damen haben immer mal wieder was Selbstgemachtes für die Guts-Gäste in petto. „Plätzchen zu Weihnachten oder mal eine Tagessuppe“, nennt Marketingleitung Golz zwei Angebote.

Getrunken wird Eierlikör bei Familie Giese zuhause übrigens auch, wie es in der DDR üblich war. Aus dem Schoko-Waffelbecher, der erst aufgegessen werden darf, wenn mindestens einmal nachgeschenkt worden ist.

Von Natalie Preißler