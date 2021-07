Eigene Stiftung soll Zukunft der Burg Rabenstein sichern

Raben

Die Burg Rabenstein sollte künftig in eine Stiftung überführt werden. Dieses Anliegen verfolgt die Gemeinde Rabenstein/Fläming. Den Anstoß hat Tobias Specht gegeben. Im MAZ-Gespräch erläutert der 39-jährige Gastronom, der in Teltow als Berufschullehrer tätig ist, seine Motivation.

Wie schätzen Sie die Situation des historischen Gemäuers ein?

Tobias Specht: Gerade ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Nachdem der letzte Pächter nach kurzer Zeit den Geschäftsbetrieb aufgeben musste und die Ausschreibung dessen quasi ohne Resonanz geblieben ist, haben sich nun drei Partner gefunden, die sich der Aufgabe widmen – Gastronom Markus Schubert aus Lutherstadt Wittenberg, Ralf der Rabe mit seinen Veranstaltungen und der Crescendo-Verein mit der Nutzungsidee des Gesindehauses als Kulturzentrum. Gemeinsam mit vielen weiteren Leuten aus Raben und Umgebung widmen sie sich der Aufgabe. Sie verbreiten viel positive Energie.

Thomas Nehrkorn (l.) vom Niemegker Bauamt und Ralf Kirsten - alias Ralf der Rabe - wünschen sich eine rosige Zukunft für die Burg Rabenstein. Quelle: Josephine Mühln

Aber das ist Ihrer Meinung kein Grund, sich zufrieden zurück zu lehnen?

Im Gegenteil. Alle Beteiligten wissen, dass es trotz aller Anstrengungen schwierig wird, auch nur kostendeckend zu arbeiten. Das Geschäft unterliegt mindestens saisonalen Schwankungen. Den finanziellen Aufwand kann die Gemeinde Rabenstein Fläming auch nur für eine begrenzte Zeit betreiben. Doch wollen sie ihr Wahrzeichen auf jeden Fall in Eigenregie be- und erhalten, was mindestens laufende Kosten und von Zeit zu Zeit auch Investitionen verursacht.

Warum soll es eine Stiftung sein?

Ein Förderverein wäre für den Zweck wohl nicht durchschlagend genug. Stiftungen indes sind für die Ewigkeit gegründet – in dem Fall, um den Bestand und die öffentliche Zugänglichkeit zu sichern. Die Burg Rabenstein selbst wird als Grundstock eingebracht. Ziel ist es, das Denkmal zu erhalten, den (kulturellen) Veranstaltungsort – einschließlich Gastronomie und Herberge – zu profilieren sowie Angebote der Umweltbildung zu etablieren.

Blick aus dem Rittersaal: Die Burg Rabenstein muss in Zukunft mit vereinten Kräften vermarktet werden. Quelle: Josephine Mühln

Wie soll genau das finanziert werden?

Der Anfang ist gemacht! Einige Personen, Unternehmen und Institutionen haben wir gefunden, die sich mit regelmäßiger Unterstützung einbringen. Des Weiteren laufen seit einiger Zeit gute Gespräche zu potenziellen Geldgebern, die im besten Fall regelmäßig einzahlen. Die Idee besteht darin, dass die Aufwendungen der Stiftung mit dem Vermieten einzelner Teile der Burg Rabenstein an verschiedenen Pächter, gedeckt wird. Um die Stiftungsziele zu erreichen werden wir Veranstaltungen für Bildung und Umweltschutz durchführen. Somit wird die Kommune entlastet und dadurch Mittel frei um andere Projekte in der Gemeinde rabenstein Fläming zu realisieren.

Die Tore zur Burg Rabenstein stehen für Besucher weider offen. Quelle: René Gaffron

Woher rührt Ihre Motivation für das Engagement und hätten sie nicht auch selbst die Lokalität übernehmen können?

Die Überlegung wurde schon angestellt. Aber sie ist verworfen worden. Aber aufgewachsen in Raben sind wir natürlich besonders mit der Burg verbunden und schätzen sie, auch in schwierigen Zeiten. Immerhin ist sie dank unseres umtriebigen Ex-Bürgermeisters Friedwart Neue in baulich gutem Zustand. Außerdem ist meine Oma sogar dort geboren worden und ich erinnere mich nur zu gern an die vielen interessanten Geschichten, die sie damit verbunden hat.

Ausgewählte Veranstaltungen Immer Sonnabend, 12 Uhr, sowie Sonntag, 13 und 15.30 Uhr: (Musikalische) Burgführungen mit Ralf dem Raben. 31. Juli, 20 Uhr, Konzert an der Scheune mit Toni-Kruse-Band (Potsdam) und Excelsis-Rockband. 14. August, 18 Uhr: Irischer Abend mit Larkin sowie 20. und 22. August: Klassik mit Mandy Fredrich, Anna Werle und Matthias Samuil. 25. und 26. September: Mittelalterspektakel „Rabensteiner Herbst“

Wie ist der Stand der Vorbereitungen?

Bis zur Gründung, die letztlich der Gemeindevertretung obliegt, müssen noch einige Schritte gegangen werden. Die juristischen Ansprüche sind erheblich, weil Änderungen später nur noch mit großem Aufwandmöglich werden. So wird rechtlich allgemein und doch sehr konkret zu formulieren sein, um was es geht. Der Beschluss wird wohl erst 2022 erfolgen – eine Anerkennung kann 12 bis 24 Monate dauern. Um jedoch schon sagen zu können, worum es geht, sollen noch dieses Jahr eine Internetpräsenz und Faltblätter entstehen.

Wirt Marcus Schubert aus Lutherstadt Wittenberg betreibt derzeit den Ausschank auf dem Steilen Hagen. Quelle: René Gaffron

Wer sind die Mitstreiter?

Der Ortsbeirat aus Raben und Mitarbeiter von Amt und Landkreis. Noch halten sich einige bedeckt. Doch gibt es Zusagen für die Mitarbeit von Unternehmer Michael Niemczik aus Niemegk und Waldemar Hötte aus Lutherstadt Wittenberg sowie Fred Schulze von der Agrargenossenschaft „Hoher Fläming“ Raben-Rädigke.

Wie wird sichergestellt, dass die Geldgeber nicht plötzlich gegen die Interessen der Rabener agieren?

Entsprechend sollen Satzung und Gremien gestaltet werden. Dann hat der Stiftungsrat als Aufsichtsgremium fünf von elf Plätzen für die Stifter und sechs für Mitstreiter aus unserer Region.

