Bad Belzig

Am Freitagmorgen hat sich ein Unfall in der Brandenburger Straße in Bad Belzig ereignet. Dabei ist eine Person leicht verletzt worden.

Der 67-Jährige am Steuer eines Mercedes-Kleintransporters verlor beim Passieren der Verkehrsinsel am Ortsausgang Bad Belzig die Kontrolle über den Wagen. Er kam in nach links von der Piste ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Der Vito war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 9.000 Euro beziffert. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

Von René Gaffron