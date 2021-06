Ein extra großer Spiegel auf dem Behinderten-WC in Bad Belzig

Bad Belzig

Ein großer Spiegel krönt das Behinderten-WC im Torhaus der Burg Eisenhardt. Die neue barrierefreie Einrichtung auf dem Wahrzeichen von Bad Belzig weiß manche Braut ebenfalls sehr zu schätzen. Sie findet darin nun genügend Raum, ihr Kleid und die Frisur in aller Ruhe für den speziellen Augenblick zurecht zu rücken. „Das Inventar hat den Praxistest bestanden“, bestätigt Standesbeamtin Julia Pfeiffer.

Die Bauarbeiten, in deren Zuge die einst dunkle Abstellkammer also eine multifunktionale Nutzung erfahren hat, sind – mit etwas Verspätung – abgeschlossen. Die Verzögerung war nicht ganz so dramatisch, nachdem zunächst wegen der Covid-19-Pandemie zu Jahresbeginn praktisch keine Trauungen stattfanden. Zuletzt hatten die Handwerker das Feld schon fast geräumt.

Weniger Einschränkungen, mehr Trauungen

„Denn inzwischen haben sich mehr als 30 Paare das Ja-Wort gegeben“, bestätigt Julia Pfeiffer. „Jetzt geht es im Akkord.“ Wöchentlich fünf bis acht Zeremonielle wahlweise mit 50 Gästen in der Waldkapelle an der Reha-Klinik „Hoher Fläming“ oder eben im restaurierten Festsaal auf der Burg Eisenhardt, hat sie jetzt mit ihrer Kollegin Julia Hübner zu absolvieren, nachdem die Corona-Beschränkungen weitgehend gelockert wurden.

Julia Pfeiffer ist die Standesbeamtin von Bad Belzig. Sie hat wieder gut zu tun und kann den kleinen Festsaal auf Burg Eisenhardt nutzen. Quelle: René Gaffron

25 der 40 Plätze dürften auf der Burg Eisenhardt besetzt werden. „Die Fotografen äußern sich mit Anerkennung über das neue Ambiente“, sagt Julia Pfeiffer. Der Fußboden ist aufgearbeitet, die Wände sind von der Raufaser befreit und ein Rundbogen offenbart den aus dem 19. Jahrhundert stammenden rötlichen Putz.

Rötlicher Putz ziert den Rundbogen im Standesamt Bad Belzig, wo jetzt nach Umbau-Pause geheiratet wird Quelle: René Gaffron

1874 hatte ein maßgeblicher Umbau des Wahrzeichens von Bad Belzig stattgefunden. Das geht aus Dokumenten des Heimatmuseums vis á vis hervor.

Ein Flur ohne Schwelle

Daran hat sich Architekt Mike Enzmann orientiert, als es jetzt darum ging die historische Substanz zu erhalten und für Menschen mit Handicap zugänglich zu machen. So werden jetzt das Trauzimmer und die Galerie des Kunstvereins „Hoher Fläming“ von einem gemeinsamen Flur und ohne eine Schwelle an den gegenüber liegenden Türen erschlossen.

In Regie von Architekt Mike Enzmann ist das Torhaus restauriert worden. Dazu gehört die Galerie des Kunstvereins Hoher Fläming. Quelle: René Gaffron

Rund 92 000 Euro wurden investiert. 75 Prozent davon sind aus dem Leader-Fonds der Europäischen Union gespeist. Die Bauverwaltung in Person von Christine Stephan konnte den Kostenplan einhalten, weil der Großteil der Ausschreibungen noch vor der Explosion der Baustoffpreise erfolgt sind.

Undramatische Verspätung

Die Verspätung von knapp drei Monaten erweist sich angesichts allgemeiner Entwicklungen in der Corona-Krise und vor dem Hintergrund der Turbulenzen um das Burghotel nebenan eher undramatisch. „Wegen der Räumung dort sind keine Eheschließungen abgesagt worden“, schätzt Julia Pfeifer ein. Wenn die Gastronomie allgemein in Gang kommt, rechnet die 30-Jährige nochmals mit steigender Nachfrage.

Bereits bewährt haben sich auch die Ausstellungsräume des Kunstvereins „Hoher Fläming“. Die schon zweite Gemeinschaftsschau „Ursprungskegel“ von einer Hand voll Mitwirkenden wird am Sonntagnachmittag eröffnet.

Galerie schon geöffnet

Statt auf PVC-Belag und Spannteppich kommen die Besucher ab sofort auf märkischer Kiefer den Kunstwerken näher. Wobei die Trockenbau- und Vorstellwände nicht nur Platz für Bilder bieten, sondern wie auch Scheuerleisten größtenteils die Heizungs- und Elektro-Installation verbergen, während der historische Putz – nach einem Rezept des ortsansässigen Restaurators Udo Drott – von Malermeister Wilfried Mende gefestigt wurde und deshalb doch recht großflächig präsentiert werden kann.

Neuer Boden, alter Putz in der Galerie des Kunstvereins Hoher Fläming auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Nicht nur diese zwei Räume stehen grundsätzlich auch für den Sektempfang einer Hochzeitsgesellschaft zur Verfügung. „Sondern die Künstler wollen ebenfalls noch den gemeinsamen Flur von Zeit zu Zeit mit ihren Werken gestalten“, freut sich Julia Pfeiffer über das harmonische Miteinander.

Von René Gaffron