Einbrecher durchwühlen Büroräume in Bad Belzig    

Bad Belzig

Einbrecher haben es in Bad Belzig auf Büroräume abgesehen. An der Magdeburger Straße schlugen sie vermutlich in der Nacht zu Sonnabend zu. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Sie hatte am Wochenende bereits zu zwei weiteren Einbrüchen im Stadtgebiet ermittelt.

An der Magdeburger Straße war der Einbruch erfolgt in der Zeit zwischen Freitag, 11.40 Uhr, und Samstag, 14 Uhr.

An dem Nachmittag hatte eine Reinigungskraft die Büroräumen betreten und den Einbruch festgestellt. Offenbar hatten sich die unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus verschafft. In den Büros waren diverse Schränke geöffnet worden.

„Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar“, heißt es am Montag von der Polizei. Kriminalisten ermitteln nun.

Von MAZ