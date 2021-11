Einbrecher erbeuten Safe aus Sozialstation in Bad Belzig 

Bad Belzig

Dreiste Dieb haben Beute gemacht in einer Sozialstation in Bad Belzig. An der Hans- Marchwitza-Straße drangen sie in der Nacht zu Donnerstag in Büroräume ein.

Die Kriminellen waren offenbar über eine Balkonbrüstung geklettert und hatten anschließend eine Balkontür aufgehebelt, um in das Büro zu gelangen.

„Dort entwendeten sie einen Safe und verließen den Tatort in unbekannte Richtung“, teilt die Polizei am Freitag der MAZ mit. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt.

Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch,16 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr. Die Ermittler der Polizei haben eine Anzeige aufgenommen und vorhandene Spuren gesichert, teilt Polizeisprecherin Cornelia Hahn mit.

Von MAZ