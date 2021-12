Einbrecher haben es auf Firma in Bad Belzig abgesehen   

Bad Belzig

Kriminelle haben eine beschädigte Eingangstür an einem Gewerbebetrieb in Bad Belzig hinterlassen. An der Lübnitzer Straße hatten sie offenbar versucht, die Tür aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Das misslang jedoch.

Wie die Polizei am Freitag der MAZ mitgeteilt hat, muss sich der Einbruchsversuch bereits vor Dienstag, dem 30. November, ereignet haben. Festgestellt und angezeigt worden waren die Beschädigungen am Morgen dieses Tages gegen 8.30 Uhr.

Mitarbeiter hatten die Hebelspuren an der Eingangstür entdeckt und die Polizei verständigt. Diese nahm eine Anzeige auf, sicherte Spuren und fertigte Fotos vom Tatort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ