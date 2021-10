Einbrecher hinterlassen großen Schaden in Ragösen  

Ragösen

Offenbar haben Kriminelle mitten am Tage versucht, in Ragösen ein Wohnhaus aufzubrechen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatten sich bislang unbekannte Täter am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr an dem Gebäude zu schaffen gemacht.

Sie versuchten, über ein Fenster in das Haus einzudringen. Dazu bogen sie zunächst eine Vergitterung auseinander, um sodann ein dahinter liegendes Fenster aufhebeln zu wollen. Das gelang aber nicht. Die Einbrecher gelangten nicht in das Wohnhaus.

„Jedoch wurden das Gitter und das Fenster beschädigt“, teilt Birgit Westphal, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, am Mittwoch der MAZ mit. Die Hauseigentümer stellten außerdem Hebelspuren an der Hauseingangstür fest.

Von MAZ