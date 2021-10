Einbrecher in Bad Belzig auf frischer Tat in Flucht geschlagen   

Bad Belzig

In der Hans-Marchwitza-Straße in Bad Belzig haben Anwohner einen Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Mitten in der Nacht zu Mittwoch hatten Zeuge gegen 3.30 Uhr eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese gerade versuchte, in ein Geschäft einzubrechen. §Scheinbar bekam der Täter mit, dass er bei seiner Tat beobachtet wird und flüchtete unerkannt“, teilt Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Mittwoch der MAZ mit.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum Verdacht eines besonders schweren Diebstahls.

Von MAZ