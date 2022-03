Einbrecher in Bad Belzig lösen Alarmanlage einer Firma aus

Bad Belzig

Die Serie von Einbrüchen hält an in Bad Belzig. An der Niemegker Straße sind Kriminelle in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in eine Firma eingedrungen. Die Polizei wurde gegen 1.25 Uhr alarmiert, nachdem die Alarmanlage der Firma ausgelöst hatte.

Vor Ort wurde festgestellt, dass Eindringlinge über ein gewaltsames aufgebrochenes Fensters in das Gebäude gelangten. „Ob dort etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei“, teilt Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Montag der MAZ mit.

Von MAZ-Online