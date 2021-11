Einbrecher in Bad Belzig scharf auf Schokolode

Bad Belzig

Auf süße Ware abgesehen hatte es offenbar Einbrecher in Bad Belzig. Dort versuchten sie wohl, in das Lager einer Schokoladenfabrik einzudringen. Der Betreiber stellte Beschädigungen an der Tür des Lagers fest und rief die Polizei.

Ereignet hat sich der Einbruchsversuch nach deren Angaben im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 11.25 Uhr.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatten die Täter versucht, mit einem Hebelwerkzeug eine Tür zu öffnen. Das gelang jedoch nicht. Der Einbruch scheiterte. Die Täter verließen unverrichteter Dinge und ohne Schokolade den Ort.

Von MAZ