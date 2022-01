Einbrecher lassen Werkzeug verschwinden aus Brücker Agrarbetrieb

Brück

Aus der Lindenstraße in Brück ist jetzt ein weiterer Diebstahl bekannt geworden, der sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet hat.

Dort waren Kriminelle über einen gut einen Meter hohen Maschendrahtzaun gestiegen und so illegal auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes gelangt. Dort machten die Einbrecher Beute. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahmen die Täter diverse Werkzeuge mit.

Vorher hatten die Einbrecher die Eingangstür eines Lagerhauses aufgebrochen, um an die Werkzeuge zu gelangen. In der gleichen Nacht hatte ein anderer Anwohner der Brücker Lindenstraße zwei Einbrecher ohne Beute in die Flucht geschlagen.

Durch den Diebstahl ist dem Betrieb ein höherer Schaden entstanden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Die weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZ-online