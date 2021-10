Einbrecher quartiert sich in Bad Belziger Bungalow ein

Bad Belzig

In eine Datsche in Bad Belzig ist eingebrochen worden. Das wurde am Wochenende auf dem Grundstück in der Hagelberger Straße festgestellt und angezeigt.

Zwischen Mittwoch und Sonnabend ist jemand in die Gartenlaube eingedrungen und hat dabei ein Fenster kaputt gemacht. Außerdem sind diverse Einrichtungsgenstände beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt 150 Euro. Es wird vermutet, dass sich der Täter mehrere Tage in dem Bungalow einquartiert hat.

Deshalb wird jetzt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Von René Gaffron