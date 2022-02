Bad Belzig

Die Reihe der Einbrüche in Bad Belzig reißt nicht ab. Jetzt haben Kriminelle versucht, in der Kirchhofstraße in das Gebäude einer Firma einzudringen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag erfolgte der Einbruchsversuch im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr.

Die unbekannten Täter haben versucht, gewaltsam mit einem unbekannten Gegenstand den Schließapparat eines Rolltores aufzubrechen. Dabei rissen sie den Verschluss heraus.

„Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht, sodass lediglich das Tor beschädigt wurde“, heißt es von der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online