Einbrecher schlagen Imbiss-Scheibe in Bad Belzig ein

Bad Belzig

Mitten in der Altstadt von Bad Belzig ist in einen Imbiss eingebrochen worden. Trotzdem konnten die Täter wohl unerkannt fliehen.

Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, wurde das Geschäft am Sandberger Platz heimgesucht. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen – so drangen die Diebe ins Lokal ein. Zigaretten, Getränke und Bargeld wurden entwendet. In der Nähe wurde eine Gartenharke aufgefunden, die als mögliches Tatwerkzeug in Frage kommt.

Zeugen sind gesucht

Die Beamten haben Spuren gesichert und hoffen nun auf Zeugen-Aussagen aus der Umgebung. Möglicherweise wurde das Diebesgut auch zum Kauf angeboten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg/Havel, 03381 / 5600-

Von René Gaffron