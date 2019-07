Bad Belzig

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus in der Bad Belziger Karl-Liebknecht-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang ins Innere.

Auf ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten der oder die Täter mehrere Möbelstücke. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld sowie Sparbücher gestohlen. Die Kriminaltechnik untersuchte den Tatort und sicherte Spuren.

Info: Zeugenhinweise unter: 03381/5600.

Von MAZ