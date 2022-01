Einbrecher suchen erneut Kita „Lindenzwerge“ in Bad Belzig heim

Bad Belzig

Am Wochenende ist erneut in eine Kinderbetreuungseinrichtung in Bad Belzig eingebrochen worden. Die ärgerliche Entdeckung wurde bereits am Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, in der Tagesstätte „Lindenzwerge“ gemacht und gleich gemeldet.

Die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude durch die Terrassentür verschafft. Dann durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Schrank aufgebrochen und daraus ein Portmonee mit Bargeld gestohlen.

Beamte hoffen auf Zeugen-Aussagen

Polizeibeamte haben Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei führt weitere Ermittlungen und hofft dabei auf Zeugen-Aussagen.

Beim Aufsehen erregenden Einbruch im November wurden aus dem Domizil in der Puschkinstraße rund 30 Corona-Schnelltests entwendet.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Brandenburg/Havel, 03381 / 5600

Von René Gaffron