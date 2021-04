Hagelberg

Unbekannte sind in der ersten Wochenhälfte auf ein Gehöft in Hagelberg eingedrungen. Das hat der Besitzer bei der Besichtigung am Mittwochabend festgestellt und gemeldet.

Demnach müssen die Täter eine Garage geöffnet haben. Darin wird jedoch lediglich Unrat gelagert. Entsprechend wurde nichts entwendet, aber die Holzlatte zerbrochen, an der das Schloss befestigt war.Der Schaden wurde dokumentiert und eine Anzeige aufgenommen.

Von René Gaffron