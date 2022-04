Bad Belzig

Bei einem Einbruch in ein Bad Belziger Büro ist Bargeld gestohlen worden. Das geschah um das Osterwochenende herum. In Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 5.45 Uhr, waren die bisher unbekannten Täter oder Täterinnen in das Gebäude eingedrungen. Dazu war ein Fenster aufgehebelt worden.

In den Büroräumen wurden sodann Schreibtischschubladen aufgebrochen und aus einer darin befindlichen Handkasse Geld entwendet. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und leitete weitere Ermittlungen ein.

Von MAZ-online