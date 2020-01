Bad Belzig

Unbekannte sind in Bad Belzig in eine Gartenlaube eingestiegen. Dies ist zwischen dem 18. Dezember und dem 8. Januar geschehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Mittwochnachmittag war die Tat entdeckt worden.

Welche Gegenstände hierbei aus der Laube entwendet wurden, ist gegenwärtig Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf und sicherten Spuren.

Von MAZ