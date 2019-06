Der Vorfall sorgte für Aufregung in der Stadt: Ende Mai soll ein Mann zwei Kinder auf dem Spielplatz in der Bad Belziger Kurplatzsiedlung sexuell missbraucht haben. Der Beschuldigte gab an, lediglich in einen Busch gepinkelt zu haben. Laut Polizei hat sich der Anfangsverdacht aber inzwischen erhärtet.