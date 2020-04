Lübnitz

In den frühen Morgenstunden des Ostersonnabends gegen 9.10 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass sich in der Nacht unbekannte Täter Zutritt zum Hofladen des Bio Hof verschafften. Augenscheinlich stiegen sie über ein Fenster, welches durch die Handlungen beschädigt wurde, in die Räumlichkeit ein und entwendeten diverse Lebensmittel, teilt Dienstgruppenleiter Udo Häusler von der Inspektion Brandenburg mit.

