Einbruch in Preußnitz: Kriminelle steigen über Fenster in Wohnhaus ein

Preußnitz

Unbekannte Täter brachen am Osterwochenende in ein Einfamilienhaus in Preußnitz ein. Nach Erkenntnissen der Polizei waren die Bewohner zur Tatzeit nicht zu Hause. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag und Ostersonntag, 8 Uhr.

Die Eindringlinge hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. „Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar“, teilt die Polizei am Montag mit. Die weiteren Ermittlungen führen nun Kriminalisten der Polizeiinspektion West.

Von MAZ-online