Bad Belzig/Niemegk

Ein bislang unbekannter Mann leistete sich am Wochenende ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei. Zunächst brach er in ein Einfamilienhaus in Bad Belzig ein, indem er ein Fenster und die Terrassentür aufhebelte, um in die Wohnung zu kommen. Dabei störte ihn offenbar der Bewohner, der gerade nach Hause kam und den Einbruch sofort bemerkte.

Nach einem ersten Überblick fehlten Bargeld und zwei Autoschlüssel. Noch während der Bewohner auf die verständigte Polizei wartete, fuhr der Täter mit dessen Pkw VW Lupo direkt an ihm vorbei in Richtung Innenstadt. Das amtliches Kennzeichen des Autos lautet PM JG 2801.

Beschreibung des Einbrechers

Den Einbrecher konnte der Bewohner wie folgt beschreiben: männlich, zirka 1,90 Meter groß, Kinnbart, dunkel und mit einer Mütze gekleidet. Am Tatort ließ der Täter einen Rucksack und ein Mountainbike zurück. Im Rucksack befanden sich unter anderem eine Fischereikarte, Drogen-ähnliche Substanzen und ein Klappmesser mit abgebrochener Klinge.

Anhand der Fischereikarte konnte ein weiteres Opfer ermittelt werden. Der Einbrecher hatte den Rucksack mit den Angelutensilien nämlich wurde zuvor in einer weiteren Garage entwendet. Dort hatte sich der Täter auch an alkoholischen Getränken bedient. Doch das war noch nicht genug.

Fahrzeugschein wieder aufgetaucht

Ein Mitarbeiter einer Niemegker Firma hat die Polizei über einen weiteren Einbruch verständigt. Der weiterhin unbekannte Einbrecher hatte dort das Fenster des Hausmeisterraumes aufgehebelt und daraus diverses Werkzeug entwendet.

Die Polizisten fanden am Tatort den Fahrzeugschein zu dem gestohlenen Pkw VW Lupo, sowie Gegenstände, die aus dem Diebstahl in das Einfamilienhaus in Bad Belzig stammten. Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern unter der Leitung der Kriminalpolizei weiter an.

Von Marcus J. Pfeiffer