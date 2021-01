Bad Belzig

Die Solidarität im Hohen Fläming ist groß. Bereits im Frühjahr wurde in den sozialen Medien Einkaufshilfe für Risikogruppen angeboten. Das System soll im zweiten harten Lockdown nun reaktiviert und vereinfacht werden. Bad Belziger Paul Lips sucht Mitstreiter und hat bereits einen Plan.

Einkauf ordern per Telefon

Einfach mal eine Runde unterhalten, ein Gesellschaftsspiel spielen, ein Spaziergang oder eben die Dinge des täglichen Bedarfs mit einem Einkauf erledigen: Risikogruppen, also Menschen, die aufgrund einer chronischen Erkrankung oder hohen Alters in der Pandemie besonderen Schutz bedürfen, sind auf die Unterstützung Außenstehender angewiesen.

Anzeige

Hilfe zur Organisation von Einkaufshilfen bekommt Paul Lips bei seinem Aufruf in der Facebook-Gruppe „ Bad Belzig 2.0“ prompt. Mitglied Sebastian Lierka bietet zum Beispiel ein System an, welches sich auch für technisch weniger versierte Menschen und eben ältere, nicht mit dem Smartphone vertrauten Menschen anbietet. Dabei wird nur eine Rufnummer gewählt, wo Hilfesuchende eine Nachricht hinterlassen können.

„Diese Nachricht wird vom System gelesen, mit AI (Anm. d. Red.: Artificial Intelligence –dt. Systeme künstlicher Intelligenz) in Text übersetzt und als Nachricht an eine Telegram-Gruppe (Nachrichtendienst) gesendet, in welcher ehrenamtliche Einkäufer den Einkaufswunsch dann sehen und erledigen können“, schlägt Lierka vor. Und bietet zudem an, die Software zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu Kosten des Systems zu geben. Da er beruflich sehr eingebunden ist, steht die Rufnummer noch nicht bereit. Bis dahin können sich Betroffene gern via Facebook direkt an Paul Lips oder die Facebook-Gruppe „ Bad Belzig 2.0“ wenden.

Unterstützer in den Flämingdörfern

Angerufen werden kann demnach zum Ortstarif. Dabei ist es auch nicht zwingend notwendig, dass die Audiodatei umgewandelt wird, sie konnte auch so die Telegram-Hilfsgruppe erreichen. „Im Frühjahr war der Zulauf eher gering, vielleicht auch, weil viele ältere Menschen sich nicht unbedingt in sozialen Netzwerken tummeln“, mutmaßt Lips. Deshalb nun der vereinfachte Weg per Telefonnummer. Besonders im Blick haben die Unterstützer dabei auch Hilfesuchende in den Flämingdörfer. Und genau dort sucht Lips auch weitere Unterstützer.

Die Software hat Lierka indes selbst programmiert und stellt sie kostenfrei für das Vorhaben von Lips zur Verfügung. „Wir sind zusammen zur Schule gegangen und Sebastian hat mir vor Jahren mal bei der Erstellung einer Webseite geholfen“, sagt Lips über den jetzt wichtigen Kontakt, der bald Risikogruppen den Alltag im harten Lockdown erleichtern soll. Sobald die Telefonnummer aktiviert ist, soll sie zielsicher an Risikogruppen weitergegeben werden.

Von Natalie Preißler