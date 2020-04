Bad Belzig/Brück

Wichtig für Ausflügler und Pendler: Auf der Regionalexpresslinie 7 kommt es in der Nacht zum Montag zu Einschränkungen. Demnach verkehrt der letzte Zug – 0.28 Uhr ab Berlin-Hauptbahnhof - lediglich bis Brück.

Von dort nach Bad Belzig ist Schienenersatzverkehr angekündigt. Der Bus kommt ca. 1.55 Uhr am Fläming-Bahnhof an. 3.20 Uhr –und damit 20 Minuten früher –startet am Montag dort zunächst ein Bus nach Brück. Von 4.40 Uhr an fahren dann die Züge wieder regulär.

Grund für die Veränderungen sind planmäßige Arbeiten an der Oberleitung, wie der Mitteilung der Deutschen Bahn-AG zu entnehmen ist..

Von René Gaffron