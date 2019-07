RE 7: Umleitung in die Potsdamer Mitte

RE 7: Umleitung in die Potsdamer Mitte Wichtig für Pendler und Ausflügler: Fahrplanänderungen beim Regionalexpress 7. Er wird vorübergehend ins Zentrum der Landeshauptstadt umgeleitet.

Züge des Regionalexpress 7, hier am Fläming-Bahnhof in Bad Belzig, werden in den nächsten Tagen zwischen Beelitz-Heilstätten und Berlin-Wannsee umgeleitet. Quelle: Thomas Wachs