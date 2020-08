Bad Belzig/Wiesenburg

Wichtig für Pendler und Ausflügler: Am Wochenende kommt es wieder zu Einschränkungen auf der Regionalexpresslinie 7: Am Sonnabend, von 12.15 bis 15.45 Uhr, werden die Züge von und nach Berlin umgeleitet. Es gibt einen zusätzlichen Stopp am Potsdamer Hauptbahnhof im Zentrum der Landeshauptstadt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn hervor.

Die Halte zwischen Beelitz-Heilstätten und Berlin-Wannsee entfallen demnach. Es fahren Busse, was zu Verspätungen führt. Die Ankunft verschiebt sich erheblich. Als Grund werden Arbeiten an einem Bahnsteig angegeben.

Anzeige

Außerdem verkehren am Sonnabend zwischen 20.15 und 23 Uhr, die Züge zwischen Wiesenburg und Dessau jeweils sechs Minuten später. Grund sind Bauarbeiten am Bahnübergang in Wiesenburg. Die B 107 ist sogar von Sonnabend, 19 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, an der Stelle gesperrt, teilt die BUG Verkehrsbau Berlin mit. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Von René Gaffron