Eintritt für Freibäder in Bad Belzig wird teurer: Stadt plant Preiserhöhung 

Bad Belzig

Der Besuch von Freibädern in Bad Belzig und den Ortsteilen Dippmannsdorf und Fredersdorf wird teurer. Mit Beginn der diesjährigen Saison möchte die Stadt die Tarife erhöhen. Das sieht eine Beschlussvorlage aus der Verwaltung vor. Die neue Entgeltordnung soll schon am 1. April in Kraft treten.

Der Finanzausschuss der Bad Belziger Stadtverordnetenversammlung hat dem Entwurf bereits zugestimmt. Der Hauptausschuss gab jetzt ebenfalls grünes Licht.

Erwachsene bezahlen in Bad Belzig einen Euro mehr für den Eintritt

Demnach kostet der Eintritt für einen Erwachsenen in Bad Belzig künftig 4,50 Euro statt der bisher 3,50 Euro. Rentner und Studenten müssen dann jeweils drei statt bisher zwei Euro bezahlen und Kinder 2,50 Euro (bisher zwei Euro).

Die Stadtverordnete Jana Stephan (CDU). Quelle: privat

Die Preiserhöhung für Kinder hatte Jana Stephan (CDU) im Hauptausschuss beantragt. „Wir wollen ja die Leute dazu bringen, mehr Zehner- und Jahreskarten zu kaufen“, begründete sie ihr Anliegen.

Lothar Lehmann (Freie Wähler) sprach sich gegen diesen Antrag aus. „In Bad Belzig gibt es sehr viele sozialschwache Familien, deshalb sollten wir die Preise gerade für Kinder nicht erhöhen“, erklärte er.

Der Stadtverordnete Lothar Lehmann (Freie Wähler). Quelle: Bärbel Kraemer

Saisonkarten bleiben mit 100 Euro im Preis unverändert. Auch die Zehner-Karten kosten weiter 32 Euro.

In Fredersdorf müssen Erwachsene bald drei statt 2,50 Euro zahlen, Kinder 2,50 statt zwei Euro. In Dippmannsdorf kostet der Eintritt für Erwachsene dann drei statt bisher zwei Euro. Kinder zahlen 1,50 Euro statt bisher einen Euro.

Kosten für Wasser und Strom in Bad Belzig steigen laut Verwaltung um 20 Prozent

„Die zurzeit gültige Entgeltordnung für das Freizeit- und Erlebnisbad Bad Belzig, das Naturbad Dippmannsdorf und das Freibad Fredersdorf ist aus dem Jahr 2008“, heißt es zur Begründung der beabsichtigten Preiserhöhung aus dem Rathaus.

Es sei allein in diesem Jahr mit einer Steigerung der Betriebskosten für Wasser und Strom um rund 20 Prozent zu rechnen.

Zudem würden ab dem 1. April dieses Jahres die Personalkosten um 1,8 Prozent steigen, so die Verwaltung. „Daher ist es notwendig, die Eintrittspreise der Bäder anzupassen.“

Das Sonnensegel sorgt für Farbe und Schutz im Freibad Fredersdorf. Es wurde für das Planschbecken gespendet. Quelle: Förderverein Fredersdorf

Die Stadt möchte nach Angaben aus der Kämmerei mit den Erhöhungen rund 23.000 Euro mehr einnehmen. Insgesamt würden mit den Eintrittsgeldern dann in diesem Jahr ungefähr 95.000 Euro erwirtschaftet.

Die Stadtverordnetenversammlung soll in ihrer nächsten planmäßigen Sitzung am 14. März dieses Jahres die neue Entgeltrodung beschließen.

Von Hermann M. Schröder